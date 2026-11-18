Gabi Morais foi presa - Divulgação / Corinthians

Gabi Morais foi presa Divulgação / Corinthians

Publicado 18/11/2026 13:35

A Polícia Civil prendeu na última terça-feira (17) a jogadora Francisca Gabriela Morais da Rocha, conhecida como Gabi Morais, de 32 anos, em Fortaleza. A atleta, que já fez parte da seleção brasileira , era um dos alvos das três operações deflagradas contra o Comando Vermelho e era investigada por envolvimento com a facção criminosa e lavagem de dinheiro. Ela foi presa no bairro de Aerolândia, em Fortaleza.

Ao todo, a Polícia Civil realizou três operações simultâneas e cumpriu 49 mandados de prisão, além do bloqueio de mais de R$ 150 milhões em bens e valores dos investigados durante as ofensivas realizadas no Ceará, Paraíba e Pernambuco. As ações buscam combater a atuação da facção criminosa Comando Vermelho. Os envolvidos foram identificados a partir de uma investigação de cerca de dois anos.

"Identificamos o núcleo principal dessa organização criminosa, responsável pela abertura de empresas de prestação de serviços, de venda de produtos, que eram usadas de fachada para ocultar a real movimentação financeira, que era advinda do tráfico de drogas", disse a Polícia Civil em nota.

Na "Operação Correnteza", deflagrada na capital e Região Metropolitana, foram cumpridos 16 mandados de prisão. Destes, 11 pessoas estavam em liberdade e cinco já estavam recolhidas no sistema prisional. Ainda houve um flagrante por tráfico de drogas. As ações policiais foram concentradas nos bairros São João do Tauape, Passaré, Parque Dois Irmãos e no município de Horizonte.

Já na "Operação Liquidação", foram cumpridos 28 mandados de prisão. Destes, 20 foram localizados em Fortaleza, dois em Recife e outros seis já estavam reclusos no sistema prisional cearense. Além disso, foram cumpridos 80 mandados de busca e sequestro de bens do grupo criminoso, que resultaram na apreensão de veículos e no sequestro de 18 imóveis.

Por fim, a terceira operação foi deflagrada pela 20ª Delegacia de Polícia Civil da capital. O objetivo foi deter os suspeitos de integrar o grupo criminoso com atuação no Bairro Conjunto Palmeiras. Os alvos, investigados desde o ano passado, são suspeitos de envolvimento em crimes de deslocamento forçado de moradores no contexto da atuação de organização criminosa.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa da atleta. O espaço está aberto para manifestação.

Quem é Gabi Morais?



Gabi Morais fez uma carreira de mais de dez anos no futebol feminino. Ao longo de sua trajetória no esporte, teve passagens por clubes como Corinthians e Internacional, além da seleção brasileira. Ela viveu a sua melhor fase no clube paulista, quando empilhou títulos nacionais e internacionais. Já com a camisa amarelinha, representou o país em competições internacionais.