Os títulos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco entre GTA V e VI
Franquia retorna após longos 13 anos, o que gera grande expectativa nos gamers; lançamento é na quinta (19), para PlayStation e Xbox
Por Hugo Perruso
No período entre os dois lançamentos, o Flamengo se reestruturou financeiramente e passou a dominar o futebol brasileiro e sul-americano, com três Libertadores (2019, 2022, 2025), Brasileiros (2019, 2020, 2025) e Copas do Brasil (2013, 2022, 2024)
CRIS BOURONCLE/AFP
O Flamengo ainda levou sete Cariocas (2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025, 2026), 3 Supercopas do Brasil (2020, 2021, 2025) e uma Recopa Sul-Americana (2020)
Gilvan de Souza/Flamengo
O Fluminense vem bem atrás, com duas conquistas continentais, inclusive as suas primeiras: Libertadores de 2023 e Recopa de 2024. Ainda levou dois Cariocas (2022, 2023) e a extinta Primeira Liga (2016)
Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
O Botafogo também celebrou uma conquista inédita, da Libertadores de 2024, no mesmo ano que também ganhou o Brasileirão. Rebaixado, foi campeão de duas Séries B (2015, 2021) e levantou o Carioca de 2018
Alejandro Pagni / AFP
Já o Vasco amargou um período nebuloso entre os dois GTAs, com apenas dois títulos de Carioca (2015, 2016). Por outro lado, foi rebaixado três vezes (2013, 2015 e 2020) e também não conseguiu subir em 2021