Rodrygo vive longa recuperação no Real Madrid - Reprodução / X @RodrygoGoes

Rodrygo vive longa recuperação no Real MadridReprodução / X @RodrygoGoes

Publicado 18/11/2026 15:14

Rodrygo, do Real Madrid, e o alemão Paris Brunner, destaque do Monaco comandado pelo ex-técnico do Flamengo Filipe Luís. A informação é do site inglês Football London. O Arsenal está de olho em dois atacantes para reforçar o setor ofensivo nas próximas janelas de transferências: o brasileiro, do Real Madrid, e o alemão Paris Brunner, destaque do Monaco comandado pelo ex-técnico do Flamengo Filipe Luís. A informação é do site inglês Football London.

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Segundo a publicação, os dois nomes fazem parte de uma lista extensa de opções avaliadas pelo clube de Mikel Arteta para as janelas de janeiro e do meio de 2027.

Segundo a publicação, os dois nomes fazem parte de uma lista extensa de opções avaliadas pelo clube de Mikel Arteta para as janelas de janeiro e do meio de 2027.

Mudança de planos

Inicialmente, as prioridades do Arsenal eram outras. O clube inglês tinha como alvos principais o norueguês Antonio Nusa, do RB Leipzig, e o francês Eli Junior Kroupi, do Bournemouth. O clube alemão, porém, não pretende vender Nusa no início de 2027, enquanto Kroupi prefere uma possível transferência para o PSG.

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O argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, também saiu dos planos, já que o atacante tem interesse em se juntar ao Barcelona. Na lista dos Gunners ainda aparecem o ponta Kevin Schade, que não é visto como prioridade, e o centroavante Nicolo Tresoldi, do Club Brugge.

O argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, também saiu dos planos, já que o atacante tem interesse em se juntar ao Barcelona. Na lista dos Gunners ainda aparecem o ponta Kevin Schade, que não é visto como prioridade, e o centroavante Nicolo Tresoldi, do Club Brugge.

Rodrygo só depois da lesão

Nesse cenário, Rodrygo aparece como um dos nomes mais fortes. O Arsenal acompanha o brasileiro há bastante tempo, e o contrato do atacante com o Real Madrid vai até 2028, o que pode facilitar uma negociação.



Uma investida em janeiro, no entanto, está descartada. Rodrygo se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho e ainda não entrou em campo nesta temporada. Por isso, uma eventual transferência deve ficar para a temporada 2027/2028.

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Revelado pelo Santos, o atacante foi contratado pelo Real Madrid em 2019, por cerca de 45 milhões de euros. No clube espanhol, se firmou como peça importante do elenco e conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, nas temporadas 2021/22 e 2023/24, além de títulos do Campeonato Espanhol. Revelado pelo Santos, o atacante foi contratado pelo Real Madrid em 2019, por cerca de 45 milhões de euros. No clube espanhol, se firmou como peça importante do elenco e conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, nas temporadas 2021/22 e 2023/24, além de títulos do Campeonato Espanhol.

Um dos momentos mais marcantes veio na semifinal da Liga dos Campeões de 2022, quando marcou dois gols nos minutos finais contra o Manchester City e ajudou a levar o time à decisão. Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Artilheiro de Filipe Luís

Paris Brunner vive grande fase no Monaco. Sob o comando de Filipe Luís, o centroavante marcou oito gols em 13 jogos e vem se destacando individualmente na temporada.



Assim como Rodrygo, o alemão tem contrato até junho de 2028. Por isso, o clube francês pode negociá-lo nas duas próximas janelas para não correr o risco de perder o jogador de graça no futuro.



Revelado nas categorias de base do Borussia Dortmund, Brunner ganhou projeção mundial em 2023, quando foi campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção da Alemanha. No ano seguinte, se transferiu para o Monaco.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza