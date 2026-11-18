O Arsenal está de olho em dois atacantes para reforçar o setor ofensivo nas próximas janelas de transferências: o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, e o alemão Paris Brunner, destaque do Monaco comandado pelo ex-técnico do Flamengo Filipe Luís. A informação é do site inglês Football London.
Segundo a publicação, os dois nomes fazem parte de uma lista extensa de opções avaliadas pelo clube de Mikel Arteta para as janelas de janeiro e do meio de 2027.
Mudança de planos
Inicialmente, as prioridades do Arsenal eram outras. O clube inglês tinha como alvos principais o norueguês Antonio Nusa, do RB Leipzig, e o francês Eli Junior Kroupi, do Bournemouth. O clube alemão, porém, não pretende vender Nusa no início de 2027, enquanto Kroupi prefere uma possível transferência para o PSG.
O argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, também saiu dos planos, já que o atacante tem interesse em se juntar ao Barcelona. Na lista dos Gunners ainda aparecem o ponta Kevin Schade, que não é visto como prioridade, e o centroavante Nicolo Tresoldi, do Club Brugge.
Rodrygo só depois da lesão
Nesse cenário, Rodrygo aparece como um dos nomes mais fortes. O Arsenal acompanha o brasileiro há bastante tempo, e o contrato do atacante com o Real Madrid vai até 2028, o que pode facilitar uma negociação.
Uma investida em janeiro, no entanto, está descartada. Rodrygo se recupera de uma grave lesão ligamentar no joelho e ainda não entrou em campo nesta temporada. Por isso, uma eventual transferência deve ficar para a temporada 2027/2028.
Revelado pelo Santos, o atacante foi contratado pelo Real Madrid em 2019, por cerca de 45 milhões de euros. No clube espanhol, se firmou como peça importante do elenco e conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, nas temporadas 2021/22 e 2023/24, além de títulos do Campeonato Espanhol.
Um dos momentos mais marcantes veio na semifinal da Liga dos Campeões de 2022, quando marcou dois gols nos minutos finais contra o Manchester City e ajudou a levar o time à decisão. Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.
Artilheiro de Filipe Luís
Paris Brunner vive grande fase no Monaco. Sob o comando de Filipe Luís, o centroavante marcou oito gols em 13 jogos e vem se destacando individualmente na temporada.
Assim como Rodrygo, o alemão tem contrato até junho de 2028. Por isso, o clube francês pode negociá-lo nas duas próximas janelas para não correr o risco de perder o jogador de graça no futuro.
Revelado nas categorias de base do Borussia Dortmund, Brunner ganhou projeção mundial em 2023, quando foi campeão e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17 com a seleção da Alemanha. No ano seguinte, se transferiu para o Monaco.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza
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