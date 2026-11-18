Kimi Antonelli já pensa na defesa do título da Fórmula 1. Campeão mundial de 2026 com a Mercedes, o italiano apontou Max Verstappen, da Red Bull, como o adversário mais perigoso para a próxima temporada. A declaração foi dada em entrevista coletiva promovida pela Sky Sport F1 Italia, em San Marino.
“Se tivesse que escolher um piloto, diria o Max. É ele quem pode causar mais problemas”, afirmou Antonelli.
Disputa aberta
Apesar de colocar Verstappen à frente, o italiano não espera um campeonato restrito a dois pilotos. Antonelli citou Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e o próprio companheiro de equipe, George Russell, como candidatos a brigar pelo título em 2027.
“Acho que no próximo ano a luta vai ser muito acirrada entre todos nós, entre todas as equipes de ponta, porque já estamos muito próximos”, completou.
O piloto também espera que a revisão do regulamento para 2027 traga ainda mais incerteza ao grid.
Mercedes perdeu força
O campeão reconheceu que a Mercedes já não tem a mesma superioridade do início do ano. A equipe alemã venceu os seis primeiros GPs da temporada, mas viu os rivais se aproximarem ao longo do campeonato. Além disso, por ter conquistado o título, a Mercedes terá limitações maiores de desenvolvimento, com menos horas de túnel de vento dentro do teto orçamentário.
A escolha de Antonelli tem explicação nos resultados recentes. Verstappen começou 2026 com dificuldades, a ponto de ocupar apenas a sexta colocação antes do GP da Itália, com 130 pontos de desvantagem para o líder. Com a evolução da Red Bull na segunda metade do ano, o holandês venceu três dos últimos cinco GPs e subiu para o segundo lugar do campeonato, com 279 pontos, 111 a menos que Antonelli.
O tetracampeão mundial também tem histórico recente de brigas apertadas. Em 2025, Verstappen perdeu o título para Lando Norris, da McLaren, por apenas dois pontos.
Temporada histórica
Aos 20 anos, Antonelli conquistou o primeiro título da carreira em apenas sua segunda temporada na Fórmula 1. O italiano soma nove vitórias e outros sete pódios em 2026 e se tornou o primeiro campeão do país desde Alberto Ascari, bicampeão em 1952 e 1953.
A temporada ainda não acabou. A Fórmula 1 entra na reta final do calendário, e a disputa pelo vice-campeonato segue aberta.
*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato
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