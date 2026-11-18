Max Verstappen venceu o GP de Singapura - Divulgação

Max Verstappen venceu o GP de SingapuraDivulgação

Publicado 18/11/2026 16:11

Max Verstappen, da Red Bull, como o adversário mais perigoso para a próxima temporada. A declaração foi dada em entrevista coletiva promovida pela Sky Sport F1 Italia, em San Marino.

Kimi Antonelli já pensa na defesa do título da Fórmula 1. Campeão mundial de 2026 com a Mercedes, o italiano apontou, da Red Bull, como o adversário mais perigoso para a próxima temporada. A declaração foi dada em entrevista coletiva promovida pela Sky Sport F1 Italia, em San Marino.

“Se tivesse que escolher um piloto, diria o Max. É ele quem pode causar mais problemas”, afirmou Antonelli.



Disputa aberta



Apesar de colocar Verstappen à frente, o italiano não espera um campeonato restrito a dois pilotos. Antonelli citou Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e o próprio companheiro de equipe, George Russell, como candidatos a brigar pelo título em 2027.

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“Acho que no próximo ano a luta vai ser muito acirrada entre todos nós, entre todas as equipes de ponta, porque já estamos muito próximos”, completou.



O piloto também espera que a revisão do regulamento para 2027 traga ainda mais incerteza ao grid.

“Acho que no próximo ano a luta vai ser muito acirrada entre todos nós, entre todas as equipes de ponta, porque já estamos muito próximos”, completou.O piloto também espera que a revisão do regulamento para 2027 traga ainda mais incerteza ao grid.

Mercedes perdeu força

O campeão reconheceu que a Mercedes já não tem a mesma superioridade do início do ano. A equipe alemã venceu os seis primeiros GPs da temporada, mas viu os rivais se aproximarem ao longo do campeonato. Além disso, por ter conquistado o título, a Mercedes terá limitações maiores de desenvolvimento, com menos horas de túnel de vento dentro do teto orçamentário.



Reação de Verstappen

A escolha de Antonelli tem explicação nos resultados recentes. Verstappen começou 2026 com dificuldades, a ponto de ocupar apenas a sexta colocação antes do GP da Itália, com 130 pontos de desvantagem para o líder. Com a evolução da Red Bull na segunda metade do ano, o holandês venceu três dos últimos cinco GPs e subiu para o segundo lugar do campeonato, com 279 pontos, 111 a menos que Antonelli.



O tetracampeão mundial também tem histórico recente de brigas apertadas. Em 2025, Verstappen perdeu o título para Lando Norris, da McLaren, por apenas dois pontos.



Temporada histórica

Aos 20 anos, Antonelli conquistou o primeiro título da carreira em apenas sua segunda temporada na Fórmula 1. O italiano soma nove vitórias e outros sete pódios em 2026 e se tornou o primeiro campeão do país desde Alberto Ascari, bicampeão em 1952 e 1953.



A temporada ainda não acabou. A Fórmula 1 entra na reta final do calendário, e a disputa pelo vice-campeonato segue aberta.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato