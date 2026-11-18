Riquelme sofreu críticas da torcida por sua gestão no Boca Juniors - Luis Robayo/ AFP

Riquelme sofreu críticas da torcida por sua gestão no Boca JuniorsLuis Robayo/ AFP

Publicado 18/11/2026 16:35 | Atualizado 18/11/2026 16:35

Craque idolatrado, mas presidente questionado. Juan Román Riquelme encara a final da Copa Sul-Americana com o desafio de curar as feridas na relação com a torcida do Boca Juniors e fortalecer sua posição visando às próximas eleições do clube.

O ex-jogador vive seu melhor momento em quase três anos no cargo, às vésperas da final de sábado contra o Atlético-MG, partida em que ele disputa seu primeiro troféu internacional como dirigente.

Antes do confronto na cidade colombiana de Barranquilla, a equipe proporcionou a ele sua primeira grande alegria com a conquista da classificação geral anual do futebol argentino.

O título, o primeiro dos 'Xeneizes' em três anos, reacendeu a paixão de uma parcela da torcida que questionava suas escolhas de treinadores e as contratações de jogadores.

"É um momento muito bonito", "a torcida está aproveitando bastante", disse Riquelme, de 48 anos, pouco antes de o Boca se consolidar, há menos de duas semanas, como o clube com mais pontos no ano na liga argentina.

Além da Sul-Americana, uma obsessão para um gigante que não conquista títulos internacionais desde 2008, o clube ainda pode vencer o 'Clausura', a Copa Argentina e o Troféu dos Campeões este ano.

Riquelme também coloca em jogo sua estratégia política, a um ano das eleições, nas quais submeterá sua permanência ao voto dos sócios.

'O jogador que mais alegrias nos deu'



Frequentador assíduo de um camarote no estádio de La Bombonera, sempre com uma cuia de mate na mão, Riquelme encerrou, no dia 7 de novembro, um jejum de títulos como presidente do clube do seu coração.

Ele próprio, na condição de meio-campista criativo, liderou a última conquista internacional do clube: a Recopa Sul-Americana de 2008.

"É o jogador que mais deu alegrias a nós, torcedores", e "vê-lo hoje à frente do clube, mantendo-o nas condições em que se encontra, é uma alegria enorme", diz à AFP Hernán Hvala, um torcedor fanático de 43 anos.

Riquelme viveu momentos turbulentos, enfrentando o descontentamento de parte da mesma torcida que, anos atrás, ia à loucura com suas jogadas geniais em campo.

Inclusive, alguns de seus antigos companheiros colocaram em dúvida se ele estava à altura do cargo de dirigente.

Sua imagem também foi afetada por questionamentos envolvendo seu irmão, Cristian Riquelme, apontado pela imprensa argentina por sua influência nas decisões do clube e investigado por seu suposto envolvimento na revenda de ingressos.

O ano de 2025 foi um pesadelo para Riquelme: o Boca foi eliminado na fase prévia da Copa Libertadores e teve um desempenho decepcionante na Copa do Mundo de Clubes.

Neste ano, a equipe foi eliminada da Libertadores ainda na fase de grupos e acabou caindo para a Sul-Americana, uma competição que ganhou uma importância especial devido à presença de seu arquirrival, o River Plate.

'O sol apareceu'

Em suas tentativas de mudar os rumos, Riquelme dissolveu, em meados do ano passado, o chamado Conselho de Futebol, uma cúpula bastante criticada que tomava decisões e era composta por ex-jogadores emblemáticos do Boca, como Raúl Cascini e Mauricio 'El Chico' Serna.

Pouco antes, ele havia dado uma cartada decisiva em sua gestão com a contratação do meio-campista Leandro Paredes, um 'prata da casa' que conquistou a Copa do Mundo de 2022 ao lado de Lionel Messi.

Em junho passado, ele nomeou como treinador seu ex-companheiro Rodolfo Arruabarrena, e a equipe passou a ser protagonista.

Depois de "três anos de vacas magras", "tudo mudou, o sol apareceu", diz à AFP Jorge Barraza, autor de vários livros sobre o futebol argentino e sul-americano.

Para esta temporada, encontrou finalmente um goleiro de confiança no colombiano Álvaro Montero, enquanto o equatoriano Enner Valencia, um atacante de 37 anos, se tornou um herói inesperado com seus gols decisivos.

Arruabarrena também conseguiu dar protagonismo a jovens revelados nas categorias de base, como Leonel Flores, convocado para a 'Albiceleste' aos 19 anos.

Em dezembro do próximo ano, Riquelme enfrentará nas eleições uma oposição que conta com Sebastián Battaglia, seu companheiro nos tempos de glória dentro de campo.

Para Barraza, conquistar a Sul-Americana abrirá caminho para uma reeleição garantida.

"O nome dele é muito forte no Boca. As pessoas gostam muito dele", diz. Seus rivais nas urnas "terão que enfrentar um sobrenome de grande peso".

Hvala, torcedor do clube, ressalta: "Riquelme é o Boca, e o Boca é o Riquelme".



