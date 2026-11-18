Kozo Tashima candidato indicado pela Associação Japonesa de Futebol à presidência da Fifa - Divulgação/JFA

Kozo Tashima candidato indicado pela Associação Japonesa de Futebol à presidência da FifaDivulgação/JFA

Publicado 18/11/2026 17:43 | Atualizado 18/11/2026 17:55

A Associação Japonesa de Futebol (JFA) lançou a candidatura do presidente honorário Kozo Tashima para concorrer à presidência da Fifa nas próximas eleições. A federação soltou uma nota pública, na terça-feira (17), comunicando a decisão.

"Em 17 de novembro, a JFA enviou uma carta à Fifa recomendando o presidente honorário da JFA, Kozo Tashima, como candidato à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Em sua 13ª reunião de diretoria, realizada em 5 de novembro, a JFA decidiu por unanimidade recomendar o presidente honorário Tashima como candidato", disse a JFA em seu pronunciamento.

O presidente honorário de federação asiática também veio a público se pronunciar pouco depois da nota da federação japonesa ter sido publicada.

"O futebol japonês construiu sua base para o desenvolvimento sob altos padrões éticos e uma gestão organizacional sólida. Gostaria de usar essa experiência para promover uma governança mais forte e uma gestão organizacional mais transparente na Fifa (...) Também comunicaremos ao mundo a importância do fair play, do respeito e da integridade, que são os alicerces do futebol e do esporte em geral. Com um forte senso de missão e determinação, assumiremos esse desafio para que a Fifa se torne uma organização mais saudável e confiável e contribua para o desenvolvimento do futebol em todo o mundo.", afirmou Kozo Tashima.

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Até o momento quatro nomes são pré-candidatos para a seleção: Gianni Infantino, o atual presidente, Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa que tem forte apoio da Uefa, Ramon Vega, ex-jogador suíço e por fim, o próprio Kozo Tashima.

Para a candidatura ser oficializada ser considerada legitima pela Fifa, o presidenciável necessita do apoio de ao menos cinco federações, além de passar pela checagem de elegibilidade. Um dos próprios candidatos declarados, Ramon Vega foi negado em 2015, 2019 e 2022.

Conheça o candidato

Kozo Tashima iniciou sua trajetória na JPA como secretário-geral e posteriormente como vice-presidente. Em 2016 ele se candidatou pela primeira vez para a presidência da federação e foi eleito.

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Depois disso, ele conseguiu ser reeleito mais três vezes e seguiu no cargo até março de 2024. No mesmo mês em que seu mandato se encerrou, ele foi homenageado com o cargo simbólico de presidente honorário.

Sobre as eleições

A votação para definir o próximo presidente da Fifa, que comandará a entidade entre 2027 e 2031, será realizada durante o 77º Congresso da entidade, que começa em 18 de março de 2027. Todas as 211 federações-membro têm direito ao voto, e todos têm o mesmo valor.

Para ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos válidos, caso haja apenas dois concorrentes. No entanto, como deve haver ao menos três candidatos, será necessário obter dois terços dos votos das federações para se tornar mandatário da maior instituição do futebol mundial.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato