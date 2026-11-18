Gerson em treino do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro avalia vender Gerson, ex-Flamengo, no ano que vem
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2030; saída do atleta daria alívio a folha salarial considerada elevada pelo clube mineiro
Alex Telles pede desculpas à torcida após derrota apática do Botafogo
Glorioso foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0, nesta quarta-feira (18); capitão alvinegro lamentou resultado, mas pregou otimismo
Jardim tira peso de 'final' contra o Palmeiras, mas admite vantagem
Flamengo jogará por empate contra o Alviverde no fim de semana, em São Paulo, para faturar a décima taça do Campeonato Brasileiro
Botafogo é goleado pelo Corinthians em reencontro com Seedorf
Glorioso foi derrotado por 4 a 0, nesta quarta-feira (18), com show do jovem Kaio César; Memphis marcou seu primeiro gol na temporada
Rossi elogia torcedores do Flamengo e brinca com golaço: 'Nunca mais'
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Arrascaeta celebra vitória e promete luta por título no sábado
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Flamengo bate Athletico e jogará por empate no sábado para ser campeão
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