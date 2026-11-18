Gerson em treino do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gerson em treino do CruzeiroGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 18/11/2026 16:31

O meia Gerson, de 29 anos, pode não permanecer no Cruzeiro na próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN", a Raposa vê a transferências do jogador com bons olhos. A situação poderia dar um alívio considerado a folha salarial do clube de Belo Horizonte.

Apesar disso, o Cruzeiro não irá se desfazer do jogador por qualquer investimento. Por conta disso, a tendência hoje, inclusive, é de Gerson continue. A Raposa desembolsou algo em torno de 27 milhões de euros fixos (R$ 168 milhões), em janeiro, para tirar o meia do Zenit, da Rússia. O contrato ainda prevê outros 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) em bonificações por metas. Ele assinou até o fim de 2030.

Gerson é titular absoluto da equipe de Arthur Jorge, mas não vive seus momentos mais brilhantes no futebol. Pelo Cruzeiro, na atual temporada, o meia entrou em campo em 50 jogos e deu sete assistências com a camisa mineira.

Revelado pelo Fluminense, Gerson teve seus melhores momentos defendendo o Flamengo em duas passagens, porém, sua última saída do clube carioca foi bastante traumática e criou rusgas entre o atleta, a diretoria e também boa parte dos torcedores.

Gérson chegou ao Flamengo no meio de 2019 e se tornou peça fundamental na equipe de Jorge Jesus, que conquistou a Libertadores e o Brasileiro naquele mesmo ano. O atleta permaneceu no Rubro-Negro até o começo de 2021 quando acabou negociado com o Olympique de Marselha.

Depois de uma boa primeira temporada no futebol francês, Gerson perdeu espaço e acabou voltando ao Flamengo em 2023. Novamente se destacou no clube carioca, e atuou no Rubro-Negro até a disputa do Mundial de Clubes no ano passado. Na ocasião recebeu uma proposta do Zenit, da Rússia, e deixou o Rubro-Negro em uma situação que acabou sendo desconfortável.

Na ocasião, Gerson estava recebendo oportunidades na seleção brasileira. O meia tinha boas chances, inclusive, de ser convocado para a Copa do Mundo. Porém, no futebol da Rússia, perdeu espaço. Pouco mais de seis meses depois, o seu staff já negociava o retorno ao Brasil. O Flamengo deixou claro que estava fora da parada e Gerson acabou acertando com o Cruzeiro. Na Raposa, ele voltou a ser observado por Carlo Ancelotti, mas ainda assim acabou fora da lista para o Mundial, que foi disputado no meio do ano na América do Norte.