Jogadora de futebol Francisca Gabriela Morais da Rocha, conhecida como Gabi Morais, de 32 anos - Divulgação / Redes sociais

Jogadora de futebol Francisca Gabriela Morais da Rocha, conhecida como Gabi Morais, de 32 anosDivulgação / Redes sociais

Publicado 18/11/2026 17:29

O Tribunal de Justiça do Ceará manteve, nesta quarta-feira (18), a prisão da jogadora de futebol Francisca Gabriela Morais da Rocha , conhecida como Gabi Morais, de 32 anos. A atleta, que já integrou a equipe da Seleção Brasileira, foi detida na terça-feira (18), suspeita de lavar dinheiro para o Comando Vermelho em Fortaleza.

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"O Juízo do Núcleo de Custódia e Garantias da Comarca de Fortaleza homologou a prisão de Francisca Gabriela. Ele foi presa em decorrência de mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Ceará", explicou o tribunal.

Quem é Gabi Morais

Gabi Morais fez uma carreira de mais de dez anos no futebol feminino. Ao longo de sua trajetória no esporte, teve passagens por clubes como Corinthians e Internacional, além da seleção brasileira. Ela viveu a sua melhor fase no clube paulista, quando empilhou títulos nacionais e internacionais. Já com a camisa amarelinha, representou o país em competições internacionais.

A operação

A atleta era um dos alvos das três operações deflagradas contra o CV. Ao todo, a Polícia Civil realizou três operações simultâneas e cumpriu 49 mandados de prisão, além do bloqueio de mais de R$ 150 milhões em bens e valores dos investigados durante as ofensivas realizadas no Ceará, Paraíba e Pernambuco. As ações buscam combater a atuação da facção criminosa Comando Vermelho. Os envolvidos foram identificados a partir de uma investigação de cerca de dois anos.

"Identificamos o núcleo principal dessa organização criminosa, responsável pela abertura de empresas de prestação de serviços, de venda de produtos, que eram usadas de fachada para ocultar a real movimentação financeira, que era advinda do tráfico de drogas", disse a Polícia Civil em nota.



Na "Operação Correnteza", deflagrada na capital e Região Metropolitana, foram cumpridos 16 mandados de prisão. Destes, 11 pessoas estavam em liberdade e cinco já estavam recolhidas no sistema prisional. Ainda houve um flagrante por tráfico de drogas. As ações policiais foram concentradas nos bairros São João do Tauape, Passaré, Parque Dois Irmãos e no município de Horizonte.



Já na "Operação Liquidação", foram cumpridos 28 mandados de prisão. Destes, 20 foram localizados em Fortaleza, dois em Recife e outros seis já estavam reclusos no sistema prisional cearense. Além disso, foram cumpridos 80 mandados de busca e sequestro de bens do grupo criminoso, que resultaram na apreensão de veículos e no sequestro de 18 imóveis.



A reportagem do jornal O DIA tenta localizar a defesa da atleta. O espaço está aberto para manifestação.