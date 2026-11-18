Cebolinha em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Cebolinha em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 18/11/2026 20:58

O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, encaminhou sua renovação com o Santos. De acordo com informações da "ESPN", o staff do ex-jogador do Flamengo se reuniu com os dirigentes do Peixe e avançaram nas tratativas de renovar o contrato que se encerra em dezembro.

A tendência é que Cebolinha assine com o Santos até o fim de 2027 ou de 2028. Ele chegou ao Peixe há pouco tempo, entrou em campo em apenas sete jogos e deu uma assistência, mas se sente à vontade no clube paulista.

O atacante deixou o Flamengo no segundo semestre, depois de um acordo para rescisão de contrato. Ele tinha vínculo até dezembro. No Rubro-Negro, Cebolinha atuou por quatro temporadas, sendo bicampeão da Libertadores, campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil.

Além do Santos, outro clube brasileiro deseja Cebolinha para 2027. O Grêmio, de Renato Gaúcho, fez uma sondagem buscando o retorno do atacante, que conquistou a Libertadores no Tricolor do Pampas em 2017, mas a tendência é a permanência.

Cebolinha foi um dos jogadores que chegaram ao Santos no segundo semestre, com a participação de Neymar nas negociações. Além dele, Philippe Coutinho e Arthur também foram contratados pelo Peixe até dezembro. O camisa 10 ainda não renovou o seu contrato.

O atacante aguarda somente a eleição do próximo dia 12 para definir seu futuro. O seu pai se tornou o novo CEO do Santos e irá seguir no clube, caso Marcelo Teixeira seja reeleito para mais um mandato.

Até o fim da temporada, o Santos tem quatro partidas pelo Brasileiro: Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo. Em nono lugar, o Peixe ainda alimenta alguma esperança de uma classificação para a Libertadores. Neymar deve ter condições de entrar em campo em todos os jogos.



Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.

Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.