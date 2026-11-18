Ronaldinho voltou a jogar uma partida oficial de futebol após 11 anos de aposentadoriaStefano Rellandini / AFP
Elogios antes da crítica
“Preciso separar isso do que vou dizer agora, porque são duas coisas muito diferentes. Tenho enorme respeito por certas personalidades e tiro o chapéu para Ronaldinho em todos os aspectos. Mas o que ele fez no outro dia foi muito, muito ruim de ver. Aos 46 anos, naquelas condições, vai lá fazer o quê? Não entendi. Fez porque tem relação com Cipriani, que é amigo dele? Porque lhe deram muito dinheiro? Não sei. Para mim, foi uma palhaçada ridícula. Não sei que outro significado dar a isso”, atacou Cassano.
O ex-atacante também garantiu que não aceitaria algo parecido nem se recebesse uma fortuna. Segundo ele, recusaria ofertas de 10 ou até 20 milhões. Ainda assim, reforçou que tira o chapéu para o brasileiro, que sempre se mostrou humilde ao longo da carreira, mas manteve a avaliação de que o retorno foi uma farsa.
Como foi a volta
O retorno chamou atenção pela idade e pelo longo tempo longe dos gramados. O brasileiro não atuava profissionalmente havia mais de uma década. A última passagem por um clube foi pelo Fluminense, em 2015, e a aposentadoria oficial foi anunciada em 2018.
Carreira vitoriosa
Cassano, de 44 anos, também teve uma carreira marcada pelo talento. O italiano defendeu clubes como Roma, Real Madrid, Milan, Inter e Sampdoria.
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