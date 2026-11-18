Ronaldinho voltou a jogar uma partida oficial de futebol após 11 anos de aposentadoria - Stefano Rellandini / AFP

Ronaldinho voltou a jogar uma partida oficial de futebol após 11 anos de aposentadoriaStefano Rellandini / AFP

Publicado 18/11/2026 19:51



Antonio Cassano não gostou de ver Ronaldinho Gaúcho de volta aos gramados. No programa Viva El Futbol, nesta quarta-feira (18), o ex-atacante italiano criticou o retorno do brasileiro, que voltou a jogar no último domingo (15), aos 46 anos, pelo Ravenna, na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela terceira divisão da Itália.

Elogios antes da crítica

O tom, porém, mudou quando o assunto foi a volta aos gramados. Cassano questionou os motivos que levaram o brasileiro a entrar em campo novamente e levantou hipóteses para a decisão.

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“Preciso separar isso do que vou dizer agora, porque são duas coisas muito diferentes. Tenho enorme respeito por certas personalidades e tiro o chapéu para Ronaldinho em todos os aspectos. Mas o que ele fez no outro dia foi muito, muito ruim de ver. Aos 46 anos, naquelas condições, vai lá fazer o quê? Não entendi. Fez porque tem relação com Cipriani, que é amigo dele? Porque lhe deram muito dinheiro? Não sei. Para mim, foi uma palhaçada ridícula. Não sei que outro significado dar a isso”, atacou Cassano.



O ex-atacante também garantiu que não aceitaria algo parecido nem se recebesse uma fortuna. Segundo ele, recusaria ofertas de 10 ou até 20 milhões. Ainda assim, reforçou que tira o chapéu para o brasileiro, que sempre se mostrou humilde ao longo da carreira, mas manteve a avaliação de que o retorno foi uma farsa.

“Preciso separar isso do que vou dizer agora, porque são duas coisas muito diferentes. Tenho enorme respeito por certas personalidades e tiro o chapéu para Ronaldinho em todos os aspectos. Mas o que ele fez no outro dia foi muito, muito ruim de ver. Aos 46 anos, naquelas condições, vai lá fazer o quê? Não entendi. Fez porque tem relação com Cipriani, que é amigo dele? Porque lhe deram muito dinheiro? Não sei. Para mim, foi uma palhaçada ridícula. Não sei que outro significado dar a isso”, atacou Cassano.O ex-atacante também garantiu que não aceitaria algo parecido nem se recebesse uma fortuna. Segundo ele, recusaria ofertas de 10 ou até 20 milhões. Ainda assim, reforçou que tira o chapéu para o brasileiro, que sempre se mostrou humilde ao longo da carreira, mas manteve a avaliação de que o retorno foi uma farsa.

Como foi a volta

Ronaldinho foi titular na partida contra o Forlì e jogou apenas o primeiro tempo, deixando o campo no intervalo. O Ravenna venceu por 2 a 0, pela Série C do Campeonato Italiano.

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O retorno chamou atenção pela idade e pelo longo tempo longe dos gramados. O brasileiro não atuava profissionalmente havia mais de uma década. A última passagem por um clube foi pelo Fluminense, em 2015, e a aposentadoria oficial foi anunciada em 2018.

O retorno chamou atenção pela idade e pelo longo tempo longe dos gramados. O brasileiro não atuava profissionalmente havia mais de uma década. A última passagem por um clube foi pelo Fluminense, em 2015, e a aposentadoria oficial foi anunciada em 2018.

Carreira vitoriosa

Ronaldinho é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005 e conquistou a Bola de Ouro de 2005. Pelo Barcelona, venceu a Liga dos Campeões de 2006. No Brasil, levou o Atlético-MG ao título inédito da Libertadores de 2013.



Cassano, de 44 anos, também teve uma carreira marcada pelo talento. O italiano defendeu clubes como Roma, Real Madrid, Milan, Inter e Sampdoria.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato