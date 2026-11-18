Mauricio Pochettino se apresenta ao Manchester UnitedDivulgação / Manchester United
Pochettino foi anunciado oficialmente na última sexta-feira, um dia após a demissão de Michael Carrick, que pagou o preço pelo péssimo início de temporada dos 'Red Devils', o pior começo de campanha da equipe desde a temporada 1986-1987.
"Estou feliz por estar aqui. É uma honra e um privilégio estar neste clube incrível. Mal posso esperar para começar a trabalhar", declarou em um vídeo compartilhado por sua nova equipe.
Desde 2024, Pochettino comandava a seleção dos Estados Unidos, dirigindo a equipe como uma das coanfitriãs da Copa do Mundo deste ano, na qual os americanos foram eliminados pela Bélgica nas oitavas de final.
Sua passagem pelos Estados Unidos terminou na terça-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti, resultado que garantiu a classificação da equipe para o 'Final Four' da Liga das Nações da Concacaf, torneio que será disputado em março de 2027, em Los Angeles.
'Uma temporada especial'
Pochettino conhece bem a Premier League, onde já foi treinador do Southampton (2013-2014), do Tottenham (2014-2019) e do Chelsea (2023-2024).
Ele chega ao Manchester United com um contrato que, segundo a imprensa britânica, vai até 2029.
"Tenho muita vontade de conhecer vocês, pessoal. Ouvi muitas coisas boas a seu respeito. Espero que, juntos, possamos trazer muita alegria, trabalhando e nos unindo", disse ele em outro vídeo dirigido aos torcedores.
"Esta será uma temporada especial para apoiar nossos jogadores, fazer com que lutem em campo e conquistemos os resultados que merecemos", acrescentou.
O tradicional clube de Old Trafford, vinte vezes campeão da Inglaterra e três vezes campeão europeu, ocupa apenas a 18ª posição entre os vinte clubes na classificação da Premier League.
Após dez rodadas, soma apenas oito pontos e está na zona de rebaixamento para a Championship (2ª divisão).
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