Mauricio Pochettino se apresenta ao Manchester United - Divulgação / Manchester United

Mauricio Pochettino se apresenta ao Manchester UnitedDivulgação / Manchester United

Publicado 18/11/2026 20:20

Poucas horas após sua última partida como técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino chegou, nesta quarta-feira (18), ao centro de treinamento do Manchester United, seu novo clube.

O treinador argentino, de 54 anos, desembarcou na Inglaterra e se dirigiu imediatamente às instalações do clube em Carrington, já focado na preparação para sua estreia, que acontecerá no domingo, no estádio do Liverpool.



Pochettino foi anunciado oficialmente na última sexta-feira, um dia após a demissão de Michael Carrick, que pagou o preço pelo péssimo início de temporada dos 'Red Devils', o pior começo de campanha da equipe desde a temporada 1986-1987.



"Estou feliz por estar aqui. É uma honra e um privilégio estar neste clube incrível. Mal posso esperar para começar a trabalhar", declarou em um vídeo compartilhado por sua nova equipe.

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Desde 2024, Pochettino comandava a seleção dos Estados Unidos, dirigindo a equipe como uma das coanfitriãs da Copa do Mundo deste ano, na qual os americanos foram eliminados pela Bélgica nas oitavas de final.



Sua passagem pelos Estados Unidos terminou na terça-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti, resultado que garantiu a classificação da equipe para o 'Final Four' da Liga das Nações da Concacaf, torneio que será disputado em março de 2027, em Los Angeles. Desde 2024, Pochettino comandava a seleção dos Estados Unidos, dirigindo a equipe como uma das coanfitriãs da Copa do Mundo deste ano, na qual os americanos foram eliminados pela Bélgica nas oitavas de final.Sua passagem pelos Estados Unidos terminou na terça-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Haiti, resultado que garantiu a classificação da equipe para o 'Final Four' da Liga das Nações da Concacaf, torneio que será disputado em março de 2027, em Los Angeles.

'Uma temporada especial'

Antes da chegada de Pochettino, seus principais auxiliares já haviam viajado para a Inglaterra: o assistente Jesús Pérez, seu filho e preparador físico Sebastiano Pochettino, e o preparador de goleiros Toni Jiménez.



Pochettino conhece bem a Premier League, onde já foi treinador do Southampton (2013-2014), do Tottenham (2014-2019) e do Chelsea (2023-2024).



Ele chega ao Manchester United com um contrato que, segundo a imprensa britânica, vai até 2029.