Presidente da Fifa, Gianni Infantino tem quase o apoio mínimo para vencer no segundo turno - Fabrice Coffrini / AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino tem quase o apoio mínimo para vencer no segundo turnoFabrice Coffrini / AFP

Publicado 19/11/2026 11:03

Outro nome que pretendia concorrer, o ex-zagueiro suíço Ramon Vega não conseguiu o apoio mínimo de cinco federações e não pôde se inscrever. Ainda assim, Infantino terá mais concorrentes num pleito que esperava ser tranquilo, mas que exigirá articulação política.

Ainda assim, o suíço continua como grande favorito, apesar da crise recente que o fez perder apoio de muitos países, ao tentar vender a organização da Copa do Mundo a investidores privados. Ele possui o apoio declarado da maioria das federações sul-americanas, africanas e caribenhas, e conta com dissidências de outros blocos. Segundo a Associated Press, seriam 105 apoios.



Seu maior adversário deve ser Philippe Diallo, que comanda o futebol francês e lançado pela Uefa. E tem quatro meses para buscar ampliar seus votos.



Como será a eleição na Fifa



A eleição para presidente da entidade máxima do futebol será em 18 de março, durante o seu 77º Congresso anual. Em 2027, o evento acontecerá em Rabat, no Marrocos.



Ao todo são 211 associações filiadas que possuem peso igual. As três candidaturas ainda precisam de aprovação do comitê eleitoral para disputar esses 211 votos.



O vencedor precisa de ao menos 141 votos, ou seja dois terços do total, para ser eleito em primeiro turno. Caso nenhum candidato consiga, o segundo turno será com os dois mais votados e quem conseguir a maioria simples (106 votos) terá direito de comandar a Fifa pelos próximos quatro anos.



Conheça os concorrentes de Infantino



Philippe Diallo comanda a federação francesa desde 2023 Lou Benoist/ AFP

- Philippe Diallo tem 63 anos e é advogado com quase três décadas à frente da União dos Clubes Profissionais de Futebol da França (UCPF). Em 2023, ele assumiu interinamente a federação francesa e posteriormente foi eleito.



O dirigente não era a primeira opção da Uefa, que não conseguiu convencer o ex-técnico Arsene Wenger de concorrer.



- Kozo Tashima, de 68 anos, é o primeiro japonês a concorrer a presidente da Fifa. ele é ex-jogador da seleção japonesa e também trabalhou como técnico antes de virar secretário-geral e presidente da Federação Japonesa de Futebol.



Depois de 2015, passou a trabalhar na Fifa como representante asiático. Apesar da candidatura, ele não terá apoio da confederação asiática, que vai apoiar Infantino.

Kozo Tashima candidato indicado pela Associação Japonesa de Futebol à presidência da Fifa Divulgação/JFA