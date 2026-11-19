Presidente da Fifa, Gianni Infantino tem quase o apoio mínimo para vencer no segundo turnoFabrice Coffrini / AFP
Eleição para presidente da Fifa tem dois candidatos contra Infantino
Dirigente suíço aparece como grande favorito na disputa em março de 2027, mesmo depois de perder apoio com crises recentes
Como será a eleição na Fifa
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