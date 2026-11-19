Manchester City recorre de decisão sobre violações financeiras - Oli Scarff / AFP

Manchester City recorre de decisão sobre violações financeirasOli Scarff / AFP

Publicado 19/11/2026 14:52

A Liga Inglesa, conhecida como Premier League, teve um pedido atacado por 19 clubes, que a disputam, para receber suporte financeiro, em possível processo que a Etihad Airways, patrocinadora máster do Manchester City, avalia mover pela acusação de fraudar ao Fair Play financeiro , de acordo com o jornal "The Athletic".

A possibilidade de uma ação judicial ser movida pela companhia aérea árabe está acontecendo por conta do caso de fraude no Fair Play Financeiro em que o Manchester City foi declarado como culpado em 114 das 115 acusações. Na visão da patrocinadora, o problema foi não ter sido envolvida nas investigações, sendo assim, impedida de apresentar uma defesa ao clube que patrocina desde 2009.

A decisão geral de apoiar a Liga Inglesa neste processo foi votada em uma reunião com os principais dirigentes do clubes, nesta quinta-feira (19). A votação terminou com 19 votos a favor e apenas um contrário.

Entenda o processo contra o City

O Manchester City foi considerado culpado, no dia 29 de setembro, em 114 das 115 acusações de violações financeiras e regulatórias feitas pela Premier League. A maior parte das infrações se concentra em nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18, intervalo de aproximadamente nove anos.

A investigação da Premier League começou em 2018, e as acusações foram apresentadas formalmente em fevereiro de 2023, após quatro anos de apuração. O julgamento teve início em setembro de 2024 e terminou em dezembro daquele ano.

As infrações reconhecidas envolvem diferentes áreas da administração do Manchester City. Entre elas estão informações financeiras consideradas imprecisas, receitas de patrocínio relacionadas aos proprietários do clube e a falta de divulgação de pagamentos feitos a jogadores e ao técnico da época, Roberto Mancini.

Também foram reconhecidas violações relacionadas às regras de licenciamento e Fair Play da Uefa e aos regulamentos de rentabilidade e sustentabilidade da Premier League. As acusações sobre informações financeiras abrangem as temporadas entre 2009/10 e 2017/18. Já as relacionadas a Mancini e aos jogadores correspondem a períodos específicos dentro desse intervalo.

Parte do processo também trata da relação do Manchester City com a investigação. O clube foi considerado culpado por não fornecer documentos e informações solicitados pela Premier League. Ao todo, 35 das 115 acusações estavam ligadas à falta de cooperação, em episódios registrados entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato