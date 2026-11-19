Manchester City recorre de decisão sobre violações financeirasOli Scarff / AFP
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Entidade pediu um apoio financeiro para 19 equipes, que disputam a competição, para conseguir lidar com imbróglio judicial contra empresa
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