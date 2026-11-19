Rodrigo Caetano é diretor de seleções - Mauro Pimentel / AFP

Rodrigo Caetano é diretor de seleçõesMauro Pimentel / AFP

Publicado 19/11/2026 14:36

Com mais nenhum compromisso da seleção brasileira neste ano, a CBF está estudando uma reformulação na estrutura para 2027. De acordo com informações do portal "UOL", o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, receberá cobranças mais diretas.

A avaliação da entidade é de que o dirigente teve carta branca, mas os resultados não apareceram. Com isso, a cúpula identifica uma comissão inchada, funções repetidas e gastos altos com profissionais. Em 2025, os gastos com a Seleção principal chegaram a R$ 281 milhões, R$ 80 milhões a mais que em 2024. A perda de receitas com a proibição das bets também pressiona a CBF a reduzir despesas em 2027.

Carlo Ancelotti, porém, está garantido no cargo. Apesar do desempenho ruim da seleção brasileira na Copa do Mundo e também de um começo nada animador de trabalho ainda existe uma grande confiança que o italiano conseguirá estruturar à equipe visando o Mundial de 2030.

Valores dos amistosos

A CBF decidiu levar a seleção brasileira para finalizar o ano com dois amistosos na Ásia e ganhou um dinheiro expressivo com as partidas: 10 milhões de dólares (cerca de R$ 57 milhões na cotação atual) foi o que recebeu a entidade pelos dois jogos contra Japão e Singapura.

A justificativa do coordenador executivo-geral das seleções da CBF, Rodrigo Caetano, para marcar os amistosos na Ásia foi dar sequência aos testes promovidos pelo técnico Carlo Ancelotti no processo de renovação do elenco e levar a seleção para atuar em centros que raramente têm a chance de assistir aos atletas brasileiros.



No entanto, a escolha pelos jogos na Ásia se justifica mais pelo dinheiro considerável que a excursão asiática rendeu à CBF, acostumada a viabilizar amistosos do outro lado do mundo - em setembro e outubro, a seleção jogou na Austrália e na Índia.



As partidas contra Japão e Singapura não encheram o estádio e ainda expuseram a seleção ao constrangimento - da derrota para os japoneses e do nível técnico baixíssimo de Singapura, apenas a 149ª colocada no ranking da Fifa.

Foram muitos os lugares vazios no Estádio Nacional de Singapura, a mais de 16 mil km do Brasil, durante o duelo com os singapurenses que terminou 7 a 0 para a seleção brasileira. Cerca de 19 mil pessoas assistiram à partida in loco, isto é, menos da metade dos ingressos foi vendida, uma vez que a arena comporta até 55 mil pessoas. O revés para o Japão foi visto por 38 mil espectadores.



Adversário de pior ranking que o Brasil enfrentou desde 1998 e com atletas com nível semelhante ao de amadores, Singapura não ofereceu qualquer resistência, como previsto, e deixou Vini Jr à vontade para marcar três gols em um jogo com a camisa verde e amarela pela primeira vez.



Em má fase no Real Madrid, o atacante foi o destaque do Brasil nas duas partidas e terminou a excursão na Ásia com cinco gols. "Entramos concentrados, sabíamos que era um adversário de nível muito abaixo, mas a gente tinha que fazer o jogo ser fácil", afirmou Vini Jr.



Ele foi a melhor notícia para Ancelotti, que avisara que não fará mais testes no grupo a partir de 2027.

"Não temos que olhar a qualidade do adversário, mas fazer o máximo", defendeu-se o auxiliar-técnico Francesco Mauri, destacado para falar com a imprensa porque o chefe cumpriu suspensão decorrente da expulsão no duelo com os japoneses.



Endrick, Estevâo e Allan, jovens revelados pelo Palmeiras, também foram às redes, bem como Rayan. "Temos jovens muito bons, e esses jovens poderão ajudar nesse processo", disse Mauri.



"Mister (Carlo Ancelotti) falou claramente ontem (segunda-feira): nosso trabalho não foi suficiente, porque os resultados não são o que a torcida espera, a expectativa é muito alta", admitiu o auxiliar.



O Brasil não tem mais compromissos em 2026 e volta a jogar no final de março. Os rivais ainda não estão definidos. A CBF garante que tem se esforçado para marcar amistosos contra seleções europeias, ocupadas com jogos da Nations League.