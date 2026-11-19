AEVA Manaus irá representar o Brasil - Grasiela Braga

AEVA Manaus irá representar o BrasilGrasiela Braga

Publicado 19/11/2026 14:50



O AEVA Manaus voltará a defender o Brasil no cenário internacional. Bicampeã nacional, a equipe amazonense representa o país pelo segundo ano seguido em uma competição intercontinental: o 2026 NFL FLAG Americas Championship, torneio de flag football que será realizado de 20 a 23 de novembro, na Cidade do México. Na categoria sub-15 feminina, com 10 atletas, o time disputa o título contra Canadá, México, Panamá e Porto Rico.

A programação começa na sexta-feira (20), com entrega de uniformes e jantar de boas-vindas com sorteio do torneio, e segue no sábado (21) com cerimônia de inauguração, fase de pontos corridos, semifinais, disputa do terceiro lugar e final, no Deportivo Alfredo Harp Helú. No domingo (22), as delegações acompanham o jogo da NFL entre San Francisco 49ers e Minnesota Vikings, no Estádio Banorte. A viagem é a primeira para fora do país para algumas atletas do AEVA Manaus, como Bheatriz Medeiros de Melo.

"É a realização de um sonho ter a oportunidade de representar meu país em uma competição internacional, e sou muito grata à NFL por proporcionar momentos tão incríveis para nós, atletas”, afirma.

O técnico Júnior Manaus, que retorna ao México pela segunda vez, destaca a preparação mais intensa para o torneio e o significado de representar o país. “Mais do que competir, queremos evoluir, representar bem o Brasil e mostrar que, mesmo diante das dificuldades, temos talento, dedicação e capacidade para competir em alto nível”, diz.

Lançado no país em 2023, o programa oficial de flag football da NFL já impacta mais de 10 mil jovens em projetos gratuitos com escolas públicas e, em 2026, ampliou sua atuação para além de São Paulo e Rio de Janeiro, com parcerias em Petrópolis (RJ), com o Governo do Paraná e a Prefeitura de Curitiba e com a Prefeitura de Guarulhos (SP).



Em setembro, a liga anunciou ainda um investimento de quase US$ 160 mil em quatro organizações sociais do país, que vão alcançar mais de 3 mil participantes. Sem contato físico, o flag football é praticado por cerca de 20 milhões de pessoas em mais de 100 países e fará sua estreia olímpica nos Jogos de Los Angeles 2028. Nesta semana, a NFL e a TMRW Sports anunciaram a Premier Flag, liga profissional masculina e feminina de flag football que estreia no verão americano de 2027, nos Estados Unidos.