Embaixador do Grupo City, Pep Guardiola participará de uma série de compromissos em Salvador - Oli Scarff / AFP

Embaixador do Grupo City, Pep Guardiola participará de uma série de compromissos em SalvadorOli Scarff / AFP

Publicado 19/11/2026 16:39

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Esta vai ser a primeira visita do comandante catalão à capital baiana para conhecer a estrutura de um dos clubes do conglomerado. Para aumentar a expectativa, ele gravou um vídeo antes mesmo de sua chegada convocando os torcedores para lotar o estádio.



"Olá, sou Pep. Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil para ver a partida, você tem que me acompanhar. O estádio vai estar cheio e vamos ganhar, ok? E vamos ganhar. Espero vocês sábado na partida. Tchau", afirmou o treinador em publicação feita pelo Bahia. Esta vai ser a primeira visita do comandante catalão à capital baiana para conhecer a estrutura de um dos clubes do conglomerado. Para aumentar a expectativa, ele gravou um vídeo antes mesmo de sua chegada convocando os torcedores para lotar o estádio."Olá, sou Pep. Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil para ver a partida, você tem que me acompanhar. O estádio vai estar cheio e vamos ganhar, ok? E vamos ganhar. Espero vocês sábado na partida. Tchau", afirmou o treinador em publicação feita pelo Bahia.

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Com 54 pontos, o Tricolor briga por uma vaga direta à fase de grupos de Libertadores. Assim, um triunfo em casa sobre o adversário paranaense ganha importância. Do outro lado, em situação delicada, o Coritiba contabiliza 42 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.



No jogo, ele terá a companhia de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que adquiriu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. Os dois executivos participaram de um evento em São Paulo, nesta quarta-feira (18). O duelo está marcado para as 17h30 (de Brasília). Com 54 pontos, o Tricolor briga por uma vaga direta à fase de grupos de Libertadores. Assim, um triunfo em casa sobre o adversário paranaense ganha importância. Do outro lado, em situação delicada, o Coritiba contabiliza 42 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.No jogo, ele terá a companhia de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, conglomerado que adquiriu 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia. Os dois executivos participaram de um evento em São Paulo, nesta quarta-feira (18). O duelo está marcado para as 17h30 (de Brasília).

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Guardiola está na mira dos EUA

Livre no mercado desde que deixou o Manchester City, em junho deste ano, Pep Guardiola entrou na mira da federação americana para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, segundo o jornal britânico 'The Athletic'. Não é a primeira vez que o técnico desperta o interesse dos Estados Unidos. Em 2024, houve uma sondagem, mas o treinador optou por cumprir o contrato com o clube inglês.



Os norte-americanos sabem que fechar com o comandante não será uma missão fácil. O espanhol deseja aproveitar um período sabático para cuidar da saúde mental. No ano passado, passou por problemas pessoais por causa do divórcio com Cristina Serra, após mais de 30 anos juntos. A separação foi motivada pelo desgaste gerado por sua dedicação excessiva ao futebol.

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