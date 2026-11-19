Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria de PortugalDivulgação / Uefa Euro
Cristiano Ronaldo pode ter jogo de despedida pela seleção de Portugal
Atacante, de 42 anos, oficializou o fim da sua passagem pela equipe lusitana neste mês depois de polêmica com Jorge Jesus
Martinelli celebra volta ao Fluminense e adere ao 'fica, Thiago Silva'
Volante se lesionou na semifinal da Libertadores, passou por atroscopia no joelho e retornou nesta quinta (19), em vitória sobre o São Paulo
Pedro Emanuel vê má atuação do Vasco, mas crê em vaga na Libertadores
Cruz-Maltino venceu o Internacional por 2 a 1 em São Januário, e alimentou as expectativas de um possível retorno à competição continental
Em jogo morno, Fluminense vence o São Paulo e abre vantagem no G-4
Tricolor das Laranjeiras não vencia o xará paulista como visitante há sete anos; Hércules, com golaço, garantiu a vitória no MorumBIS
Jogo das Estrelas do Zico será no Estádio Nilton Santos
Recheado de astros do passado e do presente, amistoso beneficente do Galinho de Quintino não será disputado no Maracanã após 13 anos
Colidio se derrete com torcida do Vasco e fala em vaga na Libertadores
Argentino marcou gol da vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão; atacante parou para assistir ao 'casaca, casaca' em São Januário
Vasco vence o Internacional e garante permanência na Série A
Thiago Mendes, com golaço, e Colidio deram os números do triunfo cruz-maltino em São Januário; agora, clube mira vaga na Libertadores
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