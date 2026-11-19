Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria de Portugal - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo anunciou a aposentadoria de PortugalDivulgação / Uefa Euro

Publicado 19/11/2026 18:00

Cristiano Ronaldo , de 42 anos, pode voltar atrás e vestir a camisa de Portugal para um jogo de despedida. Apesar do comunicado feito pelo jogador no último dia 5 sobre o fim do seu ciclo pela equipe lusitana, o gajo pode reconsiderar a ação para participar de um jogo festivo. A informação é do "The Athletic".

De acordo com o veículo ainda não existe algo mais concreto sobre quando e de que forma essa partida aconteceria, mas que a federação portuguesa deseja esse momento. Haveria a necessidade de deixar o conflito entre o camisa 7 e Jorge Jesus esfriar um pouco para conseguir o aval positivo de ambas as partes.

Inclusive, foi lembrado que durante a Copa do Mundo, João Cardoso, diretor de marketing, já sinalizava a preocupação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em iniciar o processo de aposentadoria do maior jogador da história da seleção.

"Precisamos dar continuidade a essa ligação em um nível diferente, tanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a marca Cristiano, quanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a excelente geração de jogadores que temos em campo e que já são líderes em suas equipes", disse à época o dirigente.

História feita

Cristiano Ronaldo encerrou a sua história pela seleção com números imponentes. Ele disputou 234 partidas e marcou 146 gols por Portugal. Além disso, ele deu a volta olímpica com a seleção ao conquistar a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa.

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E, apesar de nunca ter conseguido conquistar uma Copa do Mundo ele se tornou o jogador com mais edições disputadas na história, ao lado de Messi e do goleiro Uchoa. Também se tornou o único a marcar em seis Copas diferentes.

Despedida conturbada

A saída de Cristiano Ronaldo, porém, foi marcada por polêmicas e um atrito com o atual treinador da seleção Jorge Jesus. Ele não colocou em campo o camisa 7 em campo embora o astro tenha ficado cerca de 30 minutos no aquecimento em jogo contra a Noruega pela Liga das Nações da Uefa.

Após uma reunião entre os dois e o presidente da FPF, Pedro Proença, ficou acertado que tudo seria esclarecido na coletiva de Jesus. No entanto, a maneira como o treinador da seleção tratou o tema provocou um distanciamento ainda maior com CR7, que abandou a concentração.

Em sua reportagem, o The Athletic revelou que os dois não voltaram a conversar entre os compromissos internacionais de outubro e novembro. Apesar de Jesus indicar que pretendia convocar o jogador novamente, o desfecho se deu com o anúncio do astro sobre a sua aposentadoria da seleção.