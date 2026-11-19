Carlos Vinicius tem acerto com o VascoLucas Uebel / Grêmio
Flamengo nega tentativa de 'chapéu' no Vasco por atacante
Carlos Vinicius, que assinou pré-contrato com o Cruz-Maltino, teve nome relacionado ao Mais Querido durante as semanas de negociações
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Cristiano Ronaldo pode ter jogo de despedida pela seleção de Portugal
Atacante, de 42 anos, oficializou o fim da sua passagem pela equipe lusitana neste mês depois de polêmica com Jorge Jesus
Flamengo entra na briga com o Vasco por joia do Goiás
Rubro-Negro sinalizou oferta de R$ 42 milhões por 70% do volante Lucas Rodrigues, valor acima da última proposta cruz-maltina
Com novidades, Vasco divulga relacionados para encarar o Internacional
Santiago Sosa e Thiago Mendes estarão à disposição de Pedro Emanuel para entrar em campo nesta quinta-feira (19), em São Januário
Presidente do Botafogo vai ao CT para conversar com Tite e elenco
Goleada sofrida por 4 a 0 para o Corinthians, no Brasileirão, piorou o clima da equipe que segue na luta para se manter na Série A
Atacante do Grêmio assina pré-contrato de dois anos com o Vasco
Jogador, de 31 anos, tem vínculo até dezembro; no total, ele entrou em campo em 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
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