Carlos Vinicius tem acerto com o Vasco - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinicius tem acerto com o VascoLucas Uebel / Grêmio

Publicado 19/11/2026 18:33

Com pré-contrato assinado e próximo de ser anunciado como reforço do Vasco, o atacante Carlos Vinicius teve seu nome ligado ao Flamengo nas últimas semanas. Fontes apontavam que o Rubro-Negro havia feito contatos pelo atacante do Grêmio, na tentativa de dar um "chapéu" no rival carioca. Porém, o time da Gávea afirmou que não houve movimentação alguma pela contratação, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Leia mais: Flamengo entra na briga com o Vasco por joia do Goiás

A diretoria do clube declarou ao repórter que em nenhum momento sondou ou demonstrou interesse pelo jogador. Muito menos ligou para seus empresários ou abriu negociações. Para os dirigentes, as especulações de que Carlos Vinicius estaria na mira do Flamengo, em disputa com o Cruz-Maltino, foram uma tentativa de valorizar o passe do atleta e acelerar a conclusão do negócio.

Artilheiro do Grêmio no Brasileirão, o centroavante foi vinculado ao Vasco por semanas, com rumores sobre a possível transferência. Agora, ele enfim assinou pré-contrato com o clube de São Januário até o fim de 2028, com a opção de renovação por mais um ano. Com isso, o goleador deixará a equipe gaúcha em dezembro deste ano, quando se encerra seu vínculo atual, para se juntar ao Cruz-Maltino sem custos.

Centroavante viveu boa fase no Grêmio

Apesar do mau momento do Grêmio, que brigou contra o rebaixamento no último Campeonato Brasileiro e volta a flertar com a queda neste ano, Carlos Vinicius vive uma das melhores fases da carreira. Desde que chegou, em julho de 2025, o centroavante disputou 70 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências, se tornando referência técnica e peça ofensiva fundamental durante a passagem.

O melhor fruto da contribuição de Carlos Vinicius para o Grêmio tem sido a campanha na Copa do Brasil deste ano. Dentro do Z-4 e brigando ponto a ponto contra o rebaixamento no Brasileirão, o time gaúcho foi avançando aos poucos nas eliminatórias, despachando o rival Internacional e o Atlético-MG. Agora, enfrentará o Palmeiras na decisão, em busca do sexto título. O centroavante é o goleador da equipe e vice-artilheiro da competição.

Quem é Carlos Vinicius?

Zagueiro nas categorias de base do Santos e do Palmeiras, Carlos Vinicius passou a jogar como centroavante e decolou. Após breve passagem pelo futebol português, o jogador assinou com a gigante italiana Napoli. Em seguida, entre empréstimos e vendas, defendeu Monaco, Benfica Tottenham, PSV, Galatasaray e o Fulham, da Inglaterra, até chegar sem custos ao Grêmio.