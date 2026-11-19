Juan Sebastián Verón, presidente e ex-jogador do Estudiantes - Luis Santillan / AFP

Juan Sebastián Verón, presidente e ex-jogador do EstudiantesLuis Santillan / AFP

Publicado 19/11/2026 19:14

Lionel Messi e Diego Maradona, e afirmou que poucas vezes viu um jogador fazer o que o compatriota faz com tão pouca idade.

Juan Sebastián Verón não economizou nos elogios a Nico Paz. Em entrevista ao jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", o ex-meia e atual presidente do Estudiantes comparou o jovem do Como ae afirmou que poucas vezes viu um jogador fazer o que o compatriota faz com tão pouca idade.

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“Nico Paz tem um talento incrível. O futuro é dele, se continuar a se comportar como um profissional, como vem fazendo. Aos 22 anos, só vi Messi e um certo Diego Armando Maradona fazerem certas coisas”, afirmou Verón.



Sem exageros

Apesar da comparação, o ex-jogador evitou colocar Nico Paz no mesmo nível das duas lendas argentinas. Para Verón, chegar a este patamar significa se tornar um símbolo de uma geração, algo que ainda depende da evolução do meia.

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“Não quero dizer que ele vai atingir esses níveis, porque isso significaria se tornar um craque absoluto, o símbolo de uma época, assim como Diego e Leo foram, cada um à sua maneira. Mas Nico Paz tem as qualidades necessárias para tentar essa façanha. E desejo que ele consiga atingir esse objetivo”, completou.

“Não quero dizer que ele vai atingir esses níveis, porque isso significaria se tornar um craque absoluto, o símbolo de uma época, assim como Diego e Leo foram, cada um à sua maneira. Mas Nico Paz tem as qualidades necessárias para tentar essa façanha. E desejo que ele consiga atingir esse objetivo”, completou.

‘Verón 20 metros mais à frente’

O dirigente destacou duas qualidades que mais o impressionam no jogador: a personalidade em campo, que faz os companheiros o procurarem o tempo todo, e a naturalidade com que executa as jogadas. Verón também o descreveu como um líder pela forma com que se movimenta e ocupa os espaços.

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Questionado se via semelhanças com o próprio estilo, o ex-meia brincou que Nico Paz seria como um Verón jogando 20 metros mais avançado.

Questionado se via semelhanças com o próprio estilo, o ex-meia brincou que Nico Paz seria como um Verón jogando 20 metros mais avançado.

Alerta sobre comparações

Verón também fez um alerta sobre o peso das comparações com Maradona e Messi na Argentina. Segundo ele, muitos camisas 10 promissores tiveram a carreira prejudicada por esse tipo de expectativa, e por isso o técnico Lionel Scaloni está certo ao tentar desviar a atenção da imprensa sobre o jovem.



O presidente do Estudiantes ainda comentou sobre Franco Mastantuono, outra promessa argentina. Para ele, o meia é mais imaturo que Nico Paz, o que considera natural, já que nasceu em 2007 e é três anos mais novo.



Grande fase na seleção

Os elogios chegam em momento de destaque para Nico Paz com a camisa da Argentina. O meia marcou cinco gols nos últimos cinco jogos pela seleção, incluindo dois na goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, em Córdoba. Ele também balançou as redes contra o Benin, com assistência de Messi, na última partida do camisa 10 pela Albiceleste.



Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Nico Paz se firmou como um dos destaques do Campeonato Italiano pelo Como e já é apontado como possível herdeiro da camisa 10 da seleção argentina.