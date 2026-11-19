Palmeiras e Estudiantes decidem a Libertadores - Divulgação / Conmebol

Palmeiras e Estudiantes decidem a LibertadoresDivulgação / Conmebol

Publicado 19/11/2026 20:26 | Atualizado 19/11/2026 20:27

final da Copa Libertadores , que será disputada por Palmeiras e Estudiantes de La Plata na próxima semana em Montevidéu, contará com um show no intervalo, em uma tentativa de internacionalizar a competição, informou a Conmebol nesta quinta-feira (19).

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Será a primeira vez na história que a grande decisão deste torneio, fundado em 1960, terá um espetáculo no intervalo, uma marca tradicional dos esportes americanos. Será a primeira vez na história que a grande decisão deste torneio, fundado em 1960, terá um espetáculo no intervalo, uma marca tradicional dos esportes americanos.

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O DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração principal da apresentação no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, onde Palmeiras e Estudiantes disputarão o título da principal competição de clubes das Américas. O DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração principal da apresentação no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, onde Palmeiras e Estudiantes disputarão o título da principal competição de clubes das Américas.

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"O show terá sete minutos de duração e acontecerá fora do gramado, respeitando os tempos esportivos e mantendo o futebol como o grande protagonista da noite", informou a Conmebol em um comunicado. "O show terá sete minutos de duração e acontecerá fora do gramado, respeitando os tempos esportivos e mantendo o futebol como o grande protagonista da noite", informou a Conmebol em um comunicado.

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Sampaio, de 28 anos, fará uma apresentação com coreografia que misturará sua proposta musical, o funk carioca, com a "cultura do futebol", acrescentou a confederação sul-americana, organizadora da competição. Sampaio, de 28 anos, fará uma apresentação com coreografia que misturará sua proposta musical, o funk carioca, com a "cultura do futebol", acrescentou a confederação sul-americana, organizadora da competição.

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O artista se apresentou ao lado de Ricky Martin no show do intervalo de uma partida de futebol americano (NFL) entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro. O artista se apresentou ao lado de Ricky Martin no show do intervalo de uma partida de futebol americano (NFL) entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro.

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"Quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando!", disse Sampaio, citado na nota. "Quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando!", disse Sampaio, citado na nota.

Com a implementação do show no intervalo, marca registrada do Super Bowl, do futebol americano, a Conmebol afirmou que busca ampliar "a projeção internacional do futebol sul-americano".

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"Nossa visão para 2030 é nos consolidarmos como líderes em entretenimento esportivo, inovando e oferecendo experiências cada vez mais memoráveis aos nossos torcedores", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no comunicado.



A final da Copa Libertadores de 2026 reúne clubes que, juntos, conquistaram sete títulos: o Palmeiras e o Estudiantes de La Plata.



O time paulista foi finalista no ano passado e conquistou seu terceiro título em 2021, enquanto os argentinos se sagraram campeões em quatro ocasiões, a última delas em 2009.

