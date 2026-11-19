Palmeiras e Estudiantes decidem a LibertadoresDivulgação / Conmebol
Será a primeira vez na história que a grande decisão deste torneio, fundado em 1960, terá um espetáculo no intervalo, uma marca tradicional dos esportes americanos.
O DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração principal da apresentação no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, onde Palmeiras e Estudiantes disputarão o título da principal competição de clubes das Américas.
"O show terá sete minutos de duração e acontecerá fora do gramado, respeitando os tempos esportivos e mantendo o futebol como o grande protagonista da noite", informou a Conmebol em um comunicado.
Sampaio, de 28 anos, fará uma apresentação com coreografia que misturará sua proposta musical, o funk carioca, com a "cultura do futebol", acrescentou a confederação sul-americana, organizadora da competição.
O artista se apresentou ao lado de Ricky Martin no show do intervalo de uma partida de futebol americano (NFL) entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, em setembro.
"Quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando!", disse Sampaio, citado na nota.
A final da Copa Libertadores de 2026 reúne clubes que, juntos, conquistaram sete títulos: o Palmeiras e o Estudiantes de La Plata.
O time paulista foi finalista no ano passado e conquistou seu terceiro título em 2021, enquanto os argentinos se sagraram campeões em quatro ocasiões, a última delas em 2009.
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