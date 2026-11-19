Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no Maracanã - Érica Martin / Arquivo O Dia

Zico no Jogo das Estrelas, em dezembro de 2025, no MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 19/11/2026 22:46 | Atualizado 19/11/2026 22:48

O Jogo das Estrelas do Zico de 2026 já tem data e local definidos. Evento beneficente tradicional no fim de ano do Rio, o amistoso será disputado no dia 27 de dezembro, mas não será no Maracanã , e sim no Nilton Santos. Esta será a primeira vez em 13 anos que a partida não é celebrada no palco de costume. Nesta quinta-feira (19), a organização do certame confirmou as mudanças.

Dia 27 de dezembro, data marcada para o evento, será um domingo. Nesta ocasião, a preliminar partida dos artistas começará às 15h. Às 17h, a bola para por um momento para o show de abertura, ainda sem atrações divulgadas. O Jogo das Estrelas, com Zico, lendas do passado e astros do presente, começará às 17h30, na grama sintética do Nilton Santos.

Esta é a segunda vez que o Galinho de Quintino promove o amistoso beneficente no estádio do Botafogo. Em 2010, enquanto o Maracanã estava fechado para obras de olho na Copa do Mundo de 2014, a partida também aconteceu no bairro do Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Por que não vai ser no Maracanã?

O Jogo das Estrelas não será no Maracanã porque, em dezembro, o estádio estará passando por troca no gramado, de olho na próxima temporada do futebol brasileiro. Responsável pela administração do palco, o Consórcio Fla-Flu ofereceu outra data para a realização da partida, mas ela não atendia aos requisitos da organização do evento.

Shows no Maraca também atrapalharam

O Maracanã receberá dois shows em dezembro. O primeiro será no dia 12, de Henrique e Juliano. O segundo está marcado para o dia 20, da Xuxa. Em janeiro, mais apresentações vão acontecer no estádio: a de System of a Down e Faith No More, no dia 15, e a de BK, no dia 16.

O que é o Jogo das Estrelas?

Criado em 2004, o Jogo das Estrelas é uma partida beneficente organizada por Zico. O evento reúne ex-jogadores, atletas em atividade e artistas, e se tornou uma tradição de fim de ano. Parte da renda obtida com bilheteria e patrocínios é revertida para ajudar instituições de caridade e projetos sociais.

A relação de Zico com o Flamengo

Revelado na Gávea, Zico foi camisa 10 de época dourada do Mais Querido nos anos 1980. Como protagonista, o Galinho conquistou a Libertadores (1981), o Intercontinental (1981) e quatro Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987), entre outros títulos e feitos individuais. Dessa forma, se tornou ídolo, sinônimo de rubro-negrismo e o maior exemplo do lema "craque o Flamengo faz em casa".