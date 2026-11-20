José Mourinho elogiou os atacantes brasileiros, mas deixou recado sobre briga por posiçãoAris Messinis / AFP
Mourinho se irrita com perguntas sobre Vini Jr e Endrick
Técnico volta a falar mais uma vez sobre a possibilidade de atacante titular perder a vaga e de jovem poder sair no meio da temporada
Danilo avança em recuperação e pode reforçar Botafogo contra São Paulo
Meia está fora de combate desde o último dia 24 e tem treinado normalmente no CT Espaço Lonier; atividades do fim desemana serão decisivas
Guardiola encontra Rogério Ceni em visita ao CT do Bahia
Técnico tricampeão europeu está no Brasil pela primeira vez cumprindo agenda institucional com o Grupo City enquanto define seu futuro
Kane deve ficar afastado por vários meses devido a lesão no tornozelo
Vencedor da Bola de Ouro aconteceu por volta dos 15 minutos de jogo no empate em 1 a 1 com o Colônia, pelo Campeonato Alemão
CR7 marca gol 986, mas perde pênalti e Al-Nassr é derrotado
Craque português se aproximou ainda mais do seu milésimo gol, mesmo após resultado ruim; equipe do astro está na terceira posição
Conmebol reforça 'firme apoio' à reeleição de Infantino na Fifa
As dez associações que compõem o bloco, incluindo a CBF e a da Argentina, ratificaram por 'unanimidade' respaldo ao dirigente ítalo-suíço
Destaque na Inglaterra, ex-Flu sonha com nova chance na Seleção
Evanilson, que soma nove participações em gols pelo Bournemouth, falou de amor pelo Tricolor e amizade com Rayan, seu parceiro de time
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.