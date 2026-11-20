José Mourinho elogiou os atacantes brasileiros, mas deixou recado sobre briga por posição - Aris Messinis / AFP

José Mourinho elogiou os atacantes brasileiros, mas deixou recado sobre briga por posiçãoAris Messinis / AFP

Publicado 20/11/2026 09:30



José Mourinho perdeu a paciência ao ter que responder mais uma vez a perguntas sobre as possibilidades de Vini Jr virar reserva, apesar de ter ido bem com a seleção brasileira na Data Fifa, e Endrick deixar o Real Madrid. O técnico voltou a repetir sobre a necessidade de os jogadores brigarem constantemente por espaço e colocou o clube espanhol em primeiro lugar.

O tema Vini Jr foi pauta mais uma vez depois de ele marcar quatro gols nos dois amistosos da seleção brasileira. Acontece que a Rádio Marca também citou a possibilidade de um princípio de crise caso o atacante perca a vaga para Diomandé, que está em alta.



"Titular, no banco, na arquibancada, não importa. É estranho porque há algumas semanas o Vini era o maior problema, estávamos discutindo se ele deveria jogar. Acho isso um exagero. Não há jogadores aqui com privilégios", disse o português em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20).



Mourinho mais uma vez exaltou Vini Jr e disse querer ajudá-lo a voltar às grandes atuações no Real Madrid. Mas também fez questão de manter posição de que não tem vaga fixa como titular.



"Ninguém deve jogar por decreto. O Real Madrid precisa ter um elenco forte, com muitos bons jogadores, e essa coisa de 'joga ou não joga' não faz sentido", atacou.





O tema Endrick também incomodou o técnico. Apesar de o jovem de 20 anos ter ganhado algumas chances nas últimas partidas do Real Madrid, a indefinição sobre o futuro continua. Com notícias sobre uma possível proposta do Milan em breve, além de outros clubes interessados, Mourinho voltou a repetir que conta com o jogador e não pretende liberá-lo.

"Ele está muito feliz aqui. Para mim, o Real Madrid é mais importante que Endrick. Eu gosto muito dele e tenho muito carinho. Eu preciso dele, você já tem a resposta. Eu e o Real Madrid sabemos que ele é importante", avaliou.



Por fim, o técnico tratou de dar um recado definitivo sobre a constante disputa por espaço no Real Madrid.



"Há 23 ou mais jogadores que vão me obrigar a deixar alguns fora do elenco, e esse é o tipo de vida que eu quero para o Real Madrid. Eu não quero onze bons jogadores, eu quero muitos", avisou.