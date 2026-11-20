Espanhóis levaram a melhor sobre franceses na semifinal da Copa - DivulgaÃ§Ã£o / seleÃ§Ã£o da Espanha

Espanhóis levaram a melhor sobre franceses na semifinal da CopaDivulgaÃ§Ã£o / seleÃ§Ã£o da Espanha

Publicado 20/11/2026 10:06

A Liga das Nações terá a reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2026 , com o clássico entre Espanha e França pelas quartas de final. O sorteio realizado pela Uefa nesta sexta-feira (20) ainda garantiu outros grandes jogos além do confronto entre duas das melhores seleções da atualidade.

O chaveamento já definiu o caminho até a grande decisão e proporcionará um outro enorme desafio para um dos dois. Os franceses, aliás, tentam dar o troco nos atuais campeões mundiais, após perderem na Copa por 2 a 0. Quem passar enfrentará o classificado de Holanda e Portugal na semifinal.

Os portugueses comandados por Jorge Jesus e sem Cristiano Ronaldo são os atuais campeões do torneio e estão na busca pelo tricampeonato (também venceram em 2019).

Do outro lado da chave, o vencedor de Noruega e Inglaterra medirá forças com quem avançar entre Bélgica e Alemanha. Os ingleses surgem como favoritos para chegar à final, mas terão que passar primeiro pelo time de Haaland, além de a possibilidade de encarar uma seleção alemã mais forte durante a reconstrução comandada por Jurgen Klopp, ex-Liverpool.



França, Inglaterra, Portugal e Alemanha terão a vantagem de decidir a classificação em casa nas quartas de final. Afinal, as quatro seleções terminaram a fase de grupos na liderança de seus grupos, consequentemente com campanhas superiores às de seus adversários.



Quando serão as quartas de final da Liga das Nações



As partidas de ida estão previstas para o período entre 25 e 27 de março de 2027. Já a volta acontece entre os dias 28 e 30 do mesmo mês. A Uefa ainda divulgará a tabela detalhada, com data e horários dos confrontos.



Já cada semifinal será disputada em apenas uma partida, em 9 e 10 de junho de 2027. E a grande final acontece logo depois, no dia 13. A sede desses confrontos ainda não foi divulgada.



Confrontos da repescagem para a Liga A



Bósnia e Herzegovina x Dinamarca*



Hungria x Sérvia*



Irlanda x Croácia*



Eslovênia x País de Gales*

Repescagem para a Liga B



Chipre x Macedônia do Norte*



Estônia x Romênia*



Ilhas Faroe x Geórgia*



Belarus x Israel*



* Decidem em casa