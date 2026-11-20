Kozo Tashima foi indicado pela Associação Japonesa de Futebol à presidência da Fifa - Divulgação/JFA

Kozo Tashima foi indicado pela Associação Japonesa de Futebol à presidência da FifaDivulgação/JFA

Publicado 20/11/2026 10:38

Um dos postulantes ao cargo de presidente da Fifa , O japonês Kohzo Tashima descartou retirar sua candidatura à presidência da entidade que comanda o futebol no mundo para unir forças com o francês Philippe Diallo na tentativa de impedir a reeleição de Gianni Infantino.

Os três estão nesta disputa, cuja eleição está marcada para março de 2027. Integrante do Conselho da Fifa, Tashima afirma que pretende promover mudanças na administração do futebol mundial, com foco na recuperação da "integridade" e da transparência.

Diallo conta com o apoio de dirigentes europeus e também se posiciona contra a continuidade de Infantino no cargo. O atual presidente busca um quarto e último mandato, mas enfrenta críticas após o fracasso do plano de permitir investimentos privados nas competições organizadas pela entidade, incluindo a Copa do Mundo.

Em entrevista à imprensa, Tashima afirmou que pretende dialogar com diferentes representantes do futebol mundial e trabalhar em conjunto com Diallo em temas relacionados à governança da Fifa. O japonês, no entanto, deixou claro que não pretende abandonar a corrida eleitoral neste momento.

"Conversarei com muitas pessoas diferentes e, como Diallo tem considerável experiência em governança e administração, pretendo trabalhar em estreita colaboração com ele. Mas, neste momento, não estou pensando em desistir", declarou.

Do outro lado, Diallo manifestou interesse em conversar com o dirigente japonês para tentar uma união de forças contra Infantino. O francês, porém, ainda não havia estabelecido contato direto com Tashima, que afirmou ter tomado conhecimento de sua candidatura apenas no fim do dia.

pesar da possibilidade de uma aliança, o japonês ressaltou que não considera Diallo um adversário na disputa. Para ele, os dois compartilham objetivos semelhantes em relação ao futuro da entidade que comanda o futebol mundial.

"Não vejo Philippe Diallo como um adversário; tudo o que quero é mudar a Fifa. Acredito que ele é alguém que vai lutar essencialmente na mesma direção que eu", afirmou Tashima, que também demonstrou satisfação com a entrada do francês na corrida eleitoral.

Para se credenciar a essas eleições e desafiar o atual mandatário, Tashima contou com o apoio de cinco federações nacionais e se juntou a outros nomes que pretendem trabalhar na reconstrução da Fifa. Ele defende a aplicação dos valores ligados à cultura esportiva japonesa.

Aos 69 anos, Tashima presidiu a Federação Japonesa de Futebol (JFA), de 2016 a 2024 e atualmente é presidente honorário a associação. Na área esportiva, ele foi jogador de futebol, treinador e ainda dirigente esportivo

Além de Tashima e Philippe Diallo, o ex-capitão da seleção da Suíça, Ramon Vega também está na disputa presidencial. A votação que vai definir o próximo presidente está agendada para o dia 18 de março, em Rabat, no Marrocos, quando será realizado o 77º Congresso da Fifa.