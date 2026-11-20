Guardiola e Fernando Diniz nos tempos que espanhol dirigia o City - Reprodução / Instagram

Guardiola e Fernando Diniz nos tempos que espanhol dirigia o CityReprodução / Instagram

Publicado 20/11/2026 15:31

Visitando o Brasil, o técnico Pep Guardiola teve um encontro com Fernando Diniz em São Paulo. O espanhol está chegou ao país na última quarta-feira (18) para um roteiro de três dias de atividades, envolvendo empresários paulistas e também do grupo City, que administra o futebol do Bahia.

Em sua passagem por São Paulo, ele reviu Fernando Diniz, que foi seu adversário na final do Mundial de Clubes de 2023. Além do ex-técnico do Fluminense, outras figuras importantes do futebol brasileiro também marcaram presença e encontraram o espanhol: Abel Ferreira, André Plihal, Denílson, Fernandinho, Fernando Diniz, Mauro Silva e Paulo Calçade.

O ano de 2023 foi inesquecível para Fernando Diniz e Pep Guardiola. O brasileiro levou o Fluminense ao título inédito da Libertadores e o espanhol fez o mesmo com o Manchester City na Liga dos Campeões. Na final do Mundial, os ingleses golearam por 4 a 0 e se sagraram campeões.

Guardiola foi para Salvador na última quinta-feira (19) e teve uma agenda mais intensa. De manhã, o técnico chegou ao CT do Bahia, depois acompanhou as obras no local, que promete ser o mais moderno da América Latina. Neste sábado (21), o técnico estará na Fonte Nova para acompanhar a partida contra o Coritiba pelo Brasileirão.

Futuro de Guardiola

Considerado um dos maiores técnicos de todos os tempos, Guardiola dirigiu três clubes até o momento: Barcelona, Bayern e Manchester City. No clube espanhol em que fez história como atleta, também se tornou ídolo como técnico, tendo conquistado dois títulos da Liga dos Campeões. Depois teve uma passagem pelo clube alemão com menos brilho. Na Inglaterra, o espanhol ficou dez anos e também fez história, conquistando seis títulos da Premier League e um Liga dos Campeões. Ele encerrou sua passagem no meio deste ano.

Livre no mercado desde que deixou o Manchester City, em junho deste ano, Pep Guardiola entrou na mira da federação americana para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, segundo o jornal britânico 'The Athletic'. Não é a primeira vez que o técnico desperta o interesse dos Estados Unidos. Em 2024, houve uma sondagem, mas o treinador optou por cumprir o contrato com o clube inglês.



Os norte-americanos sabem que fechar com o comandante não será uma missão fácil. O espanhol deseja aproveitar um período sabático para cuidar da saúde mental. No ano passado, passou por problemas pessoais por causa do divórcio com Cristina Serra, após mais de 30 anos juntos. A separação foi motivada pelo desgaste gerado por sua dedicação excessiva ao futebol.