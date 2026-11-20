O presidente do Grêmio, Odorico Roman, garantiu que o clube vai pagar a dívida com o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo, e descartou a possibilidade de perder pontos no Campeonato Brasileiro. O dirigente falou na zona mista da Arena do Grêmio, após o empate sem gols com o Bahia, na quarta-feira (18).
O dirigente também garantiu que o clube tem honrado outros compromissos financeiros, mesmo sem divulgação.
“Temos pago diariamente valores que chegam e nem circulam pela imprensa. Dívidas que nós temos honrado”, completou.
Notificação da Fifa
O Grêmio foi notificado pela Fifa no último dia 13 por causa de uma dívida de aproximadamente R$ 10,3 milhões com o volante. A entidade deu prazo de 30 dias para o pagamento, que termina em 13 de dezembro. Caso o valor não seja quitado, o clube perde automaticamente seis pontos na classificação do Brasileirão de 2026, sem necessidade de uma nova decisão disciplinar.
Além disso, o Grêmio já cumpre um transfer ban, que impede o registro de novos jogadores enquanto a pendência não for resolvida, e recebeu uma multa de R$ 935 mil.
Origem da dívida
Cuéllar rescindiu o contrato com o Grêmio em fevereiro deste ano, em um acordo de cerca de R$ 15 milhões. Segundo o repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, o clube gaúcho descumpriu dois acordos de parcelamento, em agosto e em setembro, o que levou o jogador a acionar a Fifa.
A situação é ainda mais delicada por causa do momento do Grêmio na competição. O time de Renato Portaluppi está na zona de rebaixamento e luta para permanecer na Série A nas rodadas finais. Uma perda de seis pontos praticamente sacramentaria a queda.
Odorico Roman também projetou a reta final e estabeleceu uma meta para a equipe.
“Vamos buscar os seis pontos que talvez sejam suficientes para o Grêmio escapar”, disse o presidente.
Passagem pelo Flamengo
Cuéllar defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019 e se tornou peça importante do meio-campo rubro-negro no período. Depois, se transferiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Grêmio.
Cuéllar defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019 e se tornou peça importante do meio-campo rubro-negro no período. Depois, se transferiu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, antes de chegar ao Grêmio.
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