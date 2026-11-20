O começo de temporada de Vini Jr pelo Real Madrid não é bom, com um gol e três assistências em 12 jogos, 11 entre os titulares - Oscar del Pozo / AFP

O começo de temporada de Vini Jr pelo Real Madrid não é bom, com um gol e três assistências em 12 jogos, 11 entre os titularesOscar del Pozo / AFP

Publicado 20/11/2026 16:21

Vinícius Júnior virou tema de debate acalorado na imprensa espanhola. No programa La Tribu, da Rádio MARCA, os jornalistas Roberto Gómez e Pepe Brasín discutiram se o brasileiro deve voltar ao time titular do Real Madrid no jogo contra o Celta de Vigo, neste sábado (21), pelo Campeonato Espanhol. Para um dos participantes, deixar o camisa 7 no banco pode provocar uma crise no vestiário. A titularidade devirou tema de debate acalorado na imprensa espanhola. No programa La Tribu, da Rádio MARCA, os jornalistas Roberto Gómez e Pepe Brasín discutiram se o brasileiro deve voltar ao time titular do Real Madrid no jogo contra o Celta de Vigo, neste sábado (21), pelo Campeonato Espanhol. Para um dos participantes, deixar o camisa 7 no banco pode provocar uma crise no vestiário.

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“Porque, se acontecer, haverá problemas, haverá um incêndio, com certeza”, alertou.

“Porque, se acontecer, haverá problemas, haverá um incêndio, com certeza”, alertou.

Cobrança direta a Mourinho

Roberto Gómez foi o mais enfático na defesa do brasileiro e mandou um recado ao técnico José Mourinho.

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“A única coisa que o senhor Mourinho precisa fazer é escalá-lo como titular amanhã contra o Celta de Vigo. Por que ele não seria titular?”, questionou.



O jornalista usou como argumento a boa fase de Vini Jr. pela Seleção Brasileira na Data Fifa. O atacante marcou cinco gols nos dois amistosos de novembro: dois na derrota por 3 a 2 para o Japão e três na goleada por 7 a 0 sobre Singapura.

“A única coisa que o senhor Mourinho precisa fazer é escalá-lo como titular amanhã contra o Celta de Vigo. Por que ele não seria titular?”, questionou.O jornalista usou como argumento a boa fase de Vini Jr. pela Seleção Brasileira na Data Fifa. O atacante marcou cinco gols nos dois amistosos de novembro: dois na derrota por 3 a 2 para o Japão e três na goleada por 7 a 0 sobre Singapura.

Desafio tático

Pepe Brasín, por outro lado, apontou a dificuldade de Mourinho para encaixar Vini Jr. ao lado de Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Diomandé. O comentarista lembrou que o Real Madrid venceu os últimos oito jogos em uma sequência na qual o brasileiro atuou menos e ficou fora de quatro rodadas do Campeonato Espanhol, por suspensão após uma expulsão em outubro.



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Nesta sexta-feira (20), em entrevista coletiva, Mourinho voltou a elogiar Vini Jr., mas evitou confirmar o atacante entre os titulares. O português afirmou que ninguém joga “por decreto” no Real Madrid e lembrou do calendário apertado da equipe, que terá uma sequência com três competições simultâneas e, depois, a Supercopa da Espanha.

Debate recorrente

A discussão sobre o papel do brasileiro no time não é nova. No início do mês, após a vitória por 3 a 0 sobre o Valencia, que colocou o Real Madrid ao lado do Barcelona na liderança do Espanhol, jornalistas espanhóis chegaram a afirmar que a equipe jogava melhor sem Vini Jr. e questionaram a permanência dele caso não aceitasse a reserva.



O atacante vive o pior início de temporada desde que se firmou como um dos principais nomes do clube. Em setembro, o jornalista Tomás Roncero, do Diario AS, chegou a defender que o jovem espanhol Espí fosse titular, mesmo que isso significasse mandar o brasileiro para o banco.