Bryan Mbeumo é reforço do Manchester United - Divulgação/X @ManUtd

Bryan Mbeumo é reforço do Manchester UnitedDivulgação/X @ManUtd

Publicado 20/11/2026 18:38

Mauricio Pochettino. O lançamento de GTA 6 rendeu dor de cabeça ao Manchester United. O atacante Bryan Mbeumo virou alvo de críticas de torcedores e da imprensa inglesa depois de publicar nas redes sociais uma foto da tela de carregamento do jogo por volta da meia-noite, no horário local, na virada de quarta (18) para quinta-feira (19). Poucas horas depois, o elenco teria o primeiro treino sob o comando do técnico

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O camaronês de 27 anos compartilhou a imagem nos stories do Instagram, acompanhada da palavra “histórico”. O game, um dos lançamentos mais aguardados da década, chegou ao mercado justamente à meia-noite, depois de uma espera de 13 anos desde o jogo anterior da franquia.

O camaronês de 27 anos compartilhou a imagem nos stories do Instagram, acompanhada da palavra “histórico”. O game, um dos lançamentos mais aguardados da década, chegou ao mercado justamente à meia-noite, depois de uma espera de 13 anos desde o jogo anterior da franquia.

Momento delicado



A publicação incomodou os torcedores por causa da fase ruim do clube. O Manchester United ocupa a 18ª colocação da Premier League, dentro da zona de rebaixamento, e enfrenta o Liverpool, quarto colocado, neste domingo (22), em Anfield.

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Nas redes sociais, torcedores cobraram mais comprometimento do atleta, e um deles chegou a pedir que o atacante fosse dormir para estar pronto para o treino da manhã. Veículos britânicos como The Sun, The Standard e talkSPORT repercutiram as críticas.

Nas redes sociais, torcedores cobraram mais comprometimento do atleta, e um deles chegou a pedir que o atacante fosse dormir para estar pronto para o treino da manhã. Veículos britânicos como The Sun, The Standard e talkSPORT repercutiram as críticas.

Sem punição



Não há, porém, indícios de quanto tempo Mbeumo passou jogando nem de que a jogatina tenha atrapalhado a preparação. Segundo o jornal Evening Standard, não há sinais de que o atacante tenha ficado acordado até tarde da madrugada. Até o momento, o Manchester United não se pronunciou nem anunciou qualquer medida disciplinar.

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O atacante, aliás, já tinha avisado que estava ansioso pelo lançamento.



“O GTA é o meu jogo favorito. Já estou esperando o lançamento. Vai me fazer ficar em casa todos os dias, mesmo depois do treino”, afirmou dias antes.



Mbeumo não foi o único do elenco a entrar na febre. O lateral Patrick Dorgu também publicou um vídeo no TikTok baixando o game no videogame.

O atacante, aliás, já tinha avisado que estava ansioso pelo lançamento.“O GTA é o meu jogo favorito. Já estou esperando o lançamento. Vai me fazer ficar em casa todos os dias, mesmo depois do treino”, afirmou dias antes.Mbeumo não foi o único do elenco a entrar na febre. O lateral Patrick Dorgu também publicou um vídeo no TikTok baixando o game no videogame.

Pressão sobre Pochettino

O episódio é o primeiro desafio do treinador argentino no cargo. Pochettino foi contratado após a demissão de Michael Carrick e prometeu uma revolução na cultura do clube.



Contratado em julho de 2025 por mais de R$ 500 milhões, Mbeumo disputou 15 jogos pelo United nesta temporada, com quatro gols e uma assistência. Com passagens por Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea, o argentino assume o United em plena luta contra o rebaixamento.