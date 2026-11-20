Goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid - AFP

Goleiro Thibaut Courtois, do Real MadridAFP

Publicado 20/11/2026 18:10

Depois de definir a permanência de Arda Güler e de Tchouaméni, o Real Madrid reservou a sexta-feira (21) para dar mais uma boa notícia à sua torcida. Thibaut Courtois, um dos pilares do elenco merengue, acertou a renovação de seu contrato até junho de 2028 e vai completar uma década a serviço do clube.

O anuncio foi feito pelas redes sociais. No comunicado, o gigante espanhol destacou o ano da sua chegada e os títulos que ele conseguiu desde que desembarcou em Madri.



"Thibaut Courtois chegou ao Real Madrid em 2018. Em suas nove temporadas defendendo nossa camisa, disputou 348 partidas e conquistou 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da Europa, 3 LaLigas, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha."



Revelado pelo Genk, o goleiro belga teve uma primeira passagem pela Espanha ao jogar pelo rival Atlético de Madrid. Depois disso, ele brilhou no Campeonato Inglês com a camisa do Chelsea e, em 2018, iniciou a sua história com a camisa merengue. Na época, para tirar Courtois da Inglaterra, o Real Madrid precisou desembolsar 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 227 milhões), de acordo com o portal de transferências "Transfermarket".



A permanência do goleiro chega num momento de reafirmação do gigante espanhol no que diz respeito a títulos. Após uma escassez de troféus nas duas últimas temporadas, o clube trabalha para recuperar o seu prestígio e desbancar o rival Barcelona.



A equipe merengue, vice-líder do Campeonato Espanhol com 30 pontos, entra em campo neste sábado e encara o Celta de Vigo, no Santiago Bernabéu. Isolado no topo da tabela (33), o time do técnico Hansi Flick encara o Villarreal neste domingo, no Camp Nou.

Titularidade de Vini Jr vira assunto em rádio espanhola

A titularidade de Vinicius Júnior virou tema de debate acalorado na imprensa espanhola. No programa La Tribu, da Rádio Marca, os jornalistas Roberto Gómez e Pepe Brasín discutiram se o brasileiro deve voltar ao time titular do Real Madrid no jogo contra o Celta de Vigo. Para um dos participantes, deixar o camisa 7 no banco pode provocar uma crise no vestiário.

"Porque, se acontecer, haverá problemas, haverá um incêndio, com certeza", alertou.

Roberto Gómez foi o mais enfático na defesa do brasileiro e mandou um recado ao técnico José Mourinho. "A única coisa que o senhor Mourinho precisa fazer é escalá-lo como titular amanhã contra o Celta de Vigo. Por que ele não seria titular?", questionou.