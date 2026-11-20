Evanilson comemorando gol em partida do Bournemouth - Divulgação / Bournemouth

Evanilson comemorando gol em partida do BournemouthDivulgação / Bournemouth

Publicado 20/11/2026 19:29

O atacante Evanilson, de 27 anos, é um dos grandes destaques da temporada no Campeonato Inglês. Após 10 rodadas, o jogador do Bournemouth soma nove participações em gols na competição – com cinco gols e quatro assistências – e está empatado com o craque Erling Haaland nesta estatística. Revelado em 2018 pelo Fluminense, o atleta espera que os bons números o façam voltar a vestir a camisa da seleção brasileira

"Eu sempre tive um sonho de vestir a camisa da nossa Seleção, de representar o nosso país, a camisa mais pesada do futebol mundial. E quando eu estava no Porto, eu realizei esse meu sonho. Fiquei um pouco afastado do radar da Seleção, claro, mas sempre tive em mente poder voltar", disse, em entrevista ao 'ge'.

Evanilson foi convocado pelo então técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa América 2024. Desde então, ele não recebeu mais chances na Amarelinha, mas espera representar novamente o seu país, agora sob o comando de Carlo Ancelotti.

"Com esse momento agora, eu acho que está muito próximo de a oportunidade aparecer. Cabe a mim continuar o meu trabalho aqui no clube, que é muito importante, continuar fazendo gols, ajudando a minha equipe. E, se Deus quiser, podem pintar oportunidades também novamente. Eu acho que daqui a pouco vai pintar, sim", disse, em entrevista ao 'ge'.

Atualmente, o Bournemouth é o 7º colocado do Campeonato Inglês, com 15 pontos - quatro vitórias, três empates e três derrotas. A próxima partida da equipe será contra o Nottingham Forest, neste sábado (21), ao meio-dia (horário de Brasília).

'Torço para o Fluminense'

Evanilson chegou ao Fluminense com 13 anos e foi revelado aos profissionais no fim de 2018. O atleta chegou a ser emprestado ao clube eslovaco Samorín e vendido ao Tombense, mas retornou ao Tricolor em 2019, onde ficou até 2020. O atacante guarda carinho pelo clube até hoje.

"Eu torço para o Fluminense, sempre acompanho tudo, torço por eles. E sempre que eu vou no Brasil, eu visito lá o clube, eles me deram a camisa dessa última vez que eu fui lá. E eu estou sempre torcendo por eles, eu estou sempre acompanhando e espero muito que eles sejam todos felizes, os torcedores tricolores."

Amizade com Rayan

Evanilson ainda falou da sua amizade com Rayan, parceiro de time no Bournemouth e figura recorrente na Seleção. "Eu e o Rayan somos muito próximos. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai junto. Todas as pessoas perguntam por que a gente sempre está junto. E eu fiquei muito feliz quando ele veio para cá, porque não tinha nenhum outro brasileiro. E quando ele veio, ele me ajudou, eu o ajudei. A gente faz tudo junto aqui. E as pessoas falam que a gente não desgruda nunca. É um ótimo jogador, é um moleque muito do bem."