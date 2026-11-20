Presidente da Fifa, Gianni Infantino busca a reeleiçãoFabrice Coffrini / AFP
"Trata-se de um reconhecimento à liderança do atual titular da Fifa e às transformações positivas no futebol", escreveu a Conmebol em um comunicado, após uma reunião de seus dirigentes em Barranquilla.
Vários dos principais dirigentes da entidade se encontram na cidade da costa caribenha colombiana, que sediará, no sábado, a final da Copa Sul-Americana entre o argentino Boca Juniors e o Atlético-MG.
A Conmebol tem sido uma aliada sólida de Infantino, no cargo desde 2016, e três de seus países-membros — Argentina, Paraguai e Uruguai — sediarão partidas da Copa do Mundo de 2030.
A entidade chegou a manifestar seu apoio mesmo quando a liderança do dirigente máximo do futebol foi duramente questionada, devido ao seu projeto, que acabou fracassando, de abrir o Mundial e outras competições a investimentos privados.
No entanto, desde então, Infantino, de 56 anos, recuperou terreno, e sua candidatura à reeleição parece sólida.
O prazo para a apresentação de candidaturas ao pleito terminou na quinta-feira. O francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima também concorrem à presidência.
O atual chefe da Fifa precisa obter pelo menos 106 dos 211 votos das federações para permanecer no cargo.
Além da Conmebol, Infantino conta com o apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF).
A oposição a Infantino tem o respaldo da Uefa (Europa), de alguns membros da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e da AFC (Ásia).
O japonês Tashima descartou, nesta sexta-feira, retirar-se da disputa para apoiar Diallo e, assim, fortalecer as candidaturas da oposição.
O francês conta com o apoio da Uefa e é considerado o opositor com maiores chances de derrotar Infantino.
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