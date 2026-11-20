Presidente da Fifa, Gianni Infantino busca a reeleição - Fabrice Coffrini / AFP

Presidente da Fifa, Gianni Infantino busca a reeleiçãoFabrice Coffrini / AFP

Publicado 20/11/2026 20:02

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) manifestou, nesta sexta-feira (20), seu "firme apoio" à candidatura de Gianni Infantino à reeleição como presidente da Fifa

As dez associações que compõem o bloco, incluindo as influentes federações da Argentina e do Brasil, ratificaram por "unanimidade" seu respaldo ao dirigente ítalo-suíço nas eleições previstas para março, no Marrocos.



"Trata-se de um reconhecimento à liderança do atual titular da Fifa e às transformações positivas no futebol", escreveu a Conmebol em um comunicado, após uma reunião de seus dirigentes em Barranquilla.



Vários dos principais dirigentes da entidade se encontram na cidade da costa caribenha colombiana, que sediará, no sábado, a final da Copa Sul-Americana entre o argentino Boca Juniors e o Atlético-MG.



A Conmebol tem sido uma aliada sólida de Infantino, no cargo desde 2016, e três de seus países-membros — Argentina, Paraguai e Uruguai — sediarão partidas da Copa do Mundo de 2030.



A entidade chegou a manifestar seu apoio mesmo quando a liderança do dirigente máximo do futebol foi duramente questionada, devido ao seu projeto, que acabou fracassando, de abrir o Mundial e outras competições a investimentos privados.



No entanto, desde então, Infantino, de 56 anos, recuperou terreno, e sua candidatura à reeleição parece sólida.



O prazo para a apresentação de candidaturas ao pleito terminou na quinta-feira. O francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima também concorrem à presidência.



O atual chefe da Fifa precisa obter pelo menos 106 dos 211 votos das federações para permanecer no cargo.



Além da Conmebol, Infantino conta com o apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF).



A oposição a Infantino tem o respaldo da Uefa (Europa), de alguns membros da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e da AFC (Ásia).



O japonês Tashima descartou, nesta sexta-feira, retirar-se da disputa para apoiar Diallo e, assim, fortalecer as candidaturas da oposição.



O francês conta com o apoio da Uefa e é considerado o opositor com maiores chances de derrotar Infantino.

A entidade europeia buscava um candidato com credibilidade para enfrentar Infantino, no cargo desde 2016. E se manteve à frente da oposição ao dirigente ítalo-suíço desde que foi revelado o projeto, finalmente abortado, de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, batizada de Fifa Forward Enterprise (FFE).



Após ter recebido várias recusas, entre elas a do canadense Victor Montagliani, presidente da Confederação da América do Norte, América Central e Caribe (Concacaf), e a do catari Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, a entidade acabou optando por Philippe Diallo.