Cristiano Ronaldo chegou ao seu 986° gol marcadoFayez Nureldine / AFP
CR7 marca gol 986, mas perde pênalti e Al-Nassr é derrotado
Craque português se aproximou ainda mais do seu milésimo gol, mesmo após resultado ruim; equipe do astro está na terceira posição
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Conmebol reforça 'firme apoio' à reeleição de Infantino na Fifa
As dez associações que compõem o bloco, incluindo a CBF e a da Argentina, ratificaram por 'unanimidade' respaldo ao dirigente ítalo-suíço
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Evanilson, que soma nove participações em gols pelo Bournemouth, falou de amor pelo Tricolor e amizade com Rayan, seu parceiro de time
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Bryan Mbeumo publicou foto do jogo por volta da meia-noite, horas antes do primeiro treino de Pochettino no clube, que está no Z4
Real Madrid anuncia renovação do contrato de Courtois
Considerado um dos pilares do elenco merengue, o goleiro, que chegou à equipe em 2018, assinou vínculo válido até junho de 2028
Guga diz que grupo está se mobilizando por renovação de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato até o fim da temporada, e pode assinar um novo vínculo para adiar a sua aposentadoria
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