Cristiano Ronaldo chegou ao seu 986° gol marcado - Fayez Nureldine / AFP

Cristiano Ronaldo chegou ao seu 986° gol marcadoFayez Nureldine / AFP

Publicado 20/11/2026 20:16

O atacante Cristiano Ronaldo marcou o gol 986 de sua carreira na derrota do Al-Nassr fora de casa para o Al Ahli por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), no estádio Alinma, pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. Com o resultado, a equipe do astro fica na terceira colocação do torneio, com 28 pontos, apenas dois atrás do líder Al-Hilal.

O craque português abriu o placar aos 14 minutos, ao aproveitar bola sobrada em saída errada, e ainda perdeu um pênalti logo depois, acertando a trave. Então, o Al Ahli melhorou na partida e marcou um gol com Demiral, mas o árbitro de vídeo anulou o lance por obstrução no goleiro Bento.

No entanto, o time mandante conseguiu chegar o empate ainda nos acréscimos do primeiro tempo, com Galeno acertando um grande chute da intermediária. Já na segunda etapa, Demiral sofreu um pênalti, convertido por Ivan Toney aos 26 minutos. O ex-Fluminense Ibañez fechou o placar na sequência, de cabeça, aos 30 minutos.

CR7 pode voltar atrás de aposentadoria da seleção

Cristiano Ronaldo, que anunciou sua aposentadoria da seleção portuguesa recentemente, pode voltar atrás e vestir a camisa do seu país para um jogo de despedida. Apesar do comunicado feito pelo jogador no último dia 5 sobre o fim do seu ciclo pela equipe lusitana, o gajo pode reconsiderar a ação para participar de um jogo festivo. A informação é do "The Athletic".

De acordo com o veículo, ainda não existe algo mais concreto sobre quando e de que forma essa partida aconteceria, mas que a federação portuguesa deseja esse momento. Haveria a necessidade de deixar o conflito entre o camisa 7 e Jorge Jesus esfriar um pouco para conseguir o aval positivo de ambas as partes.

Inclusive, foi lembrado que durante a Copa do Mundo, João Cardoso, diretor de marketing, já sinalizava a preocupação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em iniciar o processo de aposentadoria do maior jogador da história da seleção.

"Precisamos dar continuidade a essa ligação em um nível diferente, tanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a marca Cristiano, quanto na relação entre a Federação Portuguesa de Futebol e a excelente geração de jogadores que temos em campo e que já são líderes em suas equipes", disse à época o dirigente.

Cristiano Ronaldo encerrou a sua história pela seleção com números imponentes. Ele disputou 234 partidas e marcou 146 gols por Portugal. Além disso, ele deu a volta olímpica com a seleção ao conquistar a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações da Uefa.