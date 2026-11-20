Harry Kane foi substituído por lesão aos 20 minutos de jogo - Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Harry Kane foi substituído por lesão aos 20 minutos de jogoKarl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 20/11/2026 20:45

O astro inglês Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro de 2026 , sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e ficará afastado por vários meses, afirmou o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, após o empate em 1 a 1 com o Colônia, nesta sexta-feira (20), pela 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Kompany foi questionado pela emissora alemã de televisão Sky se o tempo de afastamento de Kane seria contado em semanase e ele esclareceu que seriam "meses" monstrando preocupação com a gravidade da lesão de seu atacante.



Na zona mista, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, explicou que Kane sofreu uma lesão na sindesmose, uma articulação fibrosa do tornozelo esquerdo.



A lesão de Kane, de 33 anos, ocorreu por volta dos 15 minutos de jogo, quando Olise fez um cruzamento pela direita em direção ao artilheiro inglês, que estava posicionado na segunda trave.



Kane tentou alcançar a bola, mas o zagueiro suíço do Colônia, Joël Schmied, chegou antes.



Ele se machucou no lance e ficou caído no gramado, antes de se levantar e começar a caminhar mancando.



Em seguida, fez um sinal para o banco de reservas pedindo atendimento médico e, após ser atendido, foi substituído aos 20 minutos por Tom Bischof.



O caso de Kane remete imediatamente ao de um de seus companheiros de equipe, o marroquino Ismael Saibari, que sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo direito durante o 'Klassiker' no final de outubro, contra o Borussia Dortmund.



Ele passou por uma cirurgia, e sua ausência foi estimada entre três e quatro meses.



Além de Kane, o Bayern teve, nesta sexta-feira, o desfalque de Olise, que apresentou problemas no pé esquerdo.



Ele foi substituído no intervalo, poucos minutos após sofrer uma pancada do adversário Tom Krauss no momento em que tentava um chute de primeira.



Olise deixou o estádio usando muletas, mas Kompany tentou tranquilizar a todos, afirmando que a medida foi tomada apenas por "precaução".



Mostrando mais otimismo em relação a esse caso, o técnico do Bayern acredita que Olise poderá participar do treino da equipe na segunda-feira (23), visando a viagem a Lille, na França, onde o campeão alemão joga na terça-feira, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.

Apesar dos desfalques de peso, o clube está na liderança do Campeonato Alemão, com 22 pontos, um acima do vice-líder Borussia Dortmund, que ainda joga na rodada.