Guardiola e Rogério Ceni se encontraram no CT do BahiaRafael Rodrigues / Bahia
A visita de Guardiola ao Brasil e ao Bahia faz parte de uma agenda institucional com o Grupo City, detentor de 90% da SAF do clube tricolor, conforme o Estadão confirmou na última semana. Antes, ele já havia atuado como 'animador de torcida' em partida do New York City, que também é da holding, antes de duelo contra o New York Red Bulls, e até visitou o vestiário do time. Na Fonte Nova, deve realizar ações do tipo.
Na última quinta-feira (19), viralizou nas redes sociais um encontro do espanhol com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e os ex-jogadores Elano, Fernandinho, Mauro Silva e Júlio Baptista; o último, começando sua carreira de treinador na equipe júnior do São Paulo, pela qual disputa as semifinais da Copa do Brasil Sub-20.
Guardiola negocia com seleção dos EUA enquanto visita o Brasil
De acordo com o veículo, o multicampeão tem interesse de trabalhar com os americanos e mantém diálogo com os dirigentes responsáveis pela equipe nacional. Vale ressaltar que, quando deixou o Barcelona em 2012, ele morou em Nova York para tirar um ano sabático e viveu bem, especialmente pelo anonimato.
E Pochettino até incentivou Guardiola a pegar o trabalho se aparecer a oportunidade. "Aceite, porque é o momento perfeito para chegar a federação. Tudo está no caminho certo, na direção certa. Você encontrará atletas muito bons, pessoas boas, e o elenco tem características que se encaixam no seu estilo e jogo", disse o argentino.
O jogo entre Bahia e Coritiba, que Guardiola estará presente, é de suma importância para a briga por uma vaga na próxima Libertadores. A equipe de Ceni, que recém empatou com o Grêmio, tem 54 pontos na sexta colocação e, por enquanto, iria apenas para a fase preliminar. O último do G-4, que garante a vaga direta aos grupos, é o Fluminense, que tem 60.
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