Tom Brady trocou de casa no futebol inglês. Segundo a ESPN e a NFL Network, o ex-quarterback, considerado um dos maiores jogadores da história da NFL, comprou uma participação minoritária no Chelsea, um dos principais clubes da Premier League. A informação foi divulgada na última sexta-feira (20).
O tamanho da fatia adquirida não foi revelado. De acordo com a apuração, Brady passa a ser investidor minoritário da estrutura da Clearlake Capital, grupo que controla o clube londrino, e deve atuar como conselheiro operacional da empresa. Ele não terá direito a voto nas decisões do Chelsea. Nem o clube nem a Clearlake comentaram a negociação.
Saída do Birmingham
A chegada a Stamford Bridge acontece poucas semanas depois de Brady deixar o Birmingham City, da segunda divisão inglesa. O ex-jogador tinha cerca de 3,3% das ações do clube e presidia o conselho consultivo da equipe, cargo que ocupava desde 2023, em parceria com o amigo e sócio Tom Wagner, dono do Birmingham.
As regras do futebol inglês impedem que uma mesma pessoa tenha participação em mais de um clube ao mesmo tempo. Por isso, segundo a imprensa inglesa, a venda das ações do Birmingham foi o caminho para viabilizar o investimento no Chelsea.
Amizade com dono
Brady tem uma relação próxima com Behdad Eghbali, cofundador da Clearlake Capital. O grupo passou a controlar 86,5% do Chelsea após a saída dos sócios americanos Todd Boehly e Mark Walter, que venderam suas partes neste ano.
O consórcio liderado pela Clearlake comprou o clube em 2022, por 2,5 bilhões de libras, depois que o russo Roman Abramovich sofreu sanções do governo britânico em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo a revista Forbes, o Chelsea está avaliado em 4,2 bilhões de dólares.
Momento do clube
Dentro de campo, o Chelsea ocupa a quinta colocação da Premier League, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas em dez jogos. O time comandado por Xabi Alonso vive um ano de reconstrução após não se classificar para competições europeias e conta com brasileiros como Estêvão e João Pedro.
Investidor esportivo
O Chelsea é mais um item na lista de investimentos de Brady no esporte desde a aposentadoria. Ele tem 5% do Las Vegas Raiders, da NFL, adquiridos em 2024, e participação no Las Vegas Aces, da WNBA. O ex-jogador ainda é dono de uma equipe de barcos elétricos e sócio de um time de pickleball.
Dentro de campo, Brady conquistou sete títulos do Super Bowl, seis pelo New England Patriots e um pelo Tampa Bay Buccaneers, em 23 temporadas na NFL. Ele se aposentou em fevereiro de 2023 e hoje trabalha como comentarista da Fox Sports.
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