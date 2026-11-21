Pep Guardiola e Gilberto Gil em conversa - Divulgação/Bahia

Pep Guardiola e Gilberto Gil em conversaDivulgação/Bahia

Publicado 21/11/2026 10:30

Pep Guardiola, nesta sexta-feira (20), em Salvador, durante o lançamento do documentário “O Bahia é o Mundo – A Era City”. O Bahia reuniu dois nomes de peso em um mesmo evento. O clube registrou, em vídeo, o encontro entre o cantor Gilberto Gil e o técnico espanhol, nesta sexta-feira (20), em Salvador, durante o lançamento do documentário “O Bahia é o Mundo – A Era City”.

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A cerimônia, que contou com a primeira exibição do filme, também teve a presença do técnico Rogério Ceni, do meia Everton Ribeiro, camisa 10 do Tricolor, e de outras personalidades ligadas ao clube.

A cerimônia, que contou com a primeira exibição do filme, também teve a presença do técnico Rogério Ceni, do meia Everton Ribeiro, camisa 10 do Tricolor, e de outras personalidades ligadas ao clube.

O documentário

O filme conta a trajetória do Bahia até a venda da SAF ao Grupo City, oficializada em 2023. A produção aborda a reconstrução do clube, crises recentes e o ataque ao ônibus da delegação em 2022. Segundo o Bahia, o documentário traz detalhes inéditos da negociação com o conglomerado, contados pelo ex-presidente Guilherme Bellintani.



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Primeira visita a Salvador

A passagem de Guardiola pela capital baiana é a primeira desde que o Bahia passou a fazer parte do Grupo City, do qual o espanhol é embaixador. Ele viajou acompanhado de Ferran Soriano, CEO do grupo, e visitou o Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. No local, conheceu as instalações, conversou com Rogério Ceni e com atletas das categorias de base.



A agenda também incluiu uma visita às obras do Centro de Futebol e Academia do clube.



Convite à torcida



O programa termina neste sábado (21), quando Guardiola vai acompanhar a partida entre Bahia e Coritiba, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de chegar ao Brasil, o ex-técnico do Manchester City gravou um vídeo convocando os torcedores.



“Sábado estarei na Bahia, em Salvador. Já que estou no Brasil, bora ver um jogo. Estarei ao lado de vocês e quero ver o estádio lotado. E vamos ganhar. Espero vocês sábado no jogo”, declarou.



O Bahia ocupa a sexta colocação do Brasileirão, com 54 pontos.



Relação antiga



A aproximação entre Guardiola e o Bahia começou em 2022, quando o espanhol ainda comandava o Manchester City. No ano seguinte, ele recebeu representantes do clube baiano durante a pré-temporada na Inglaterra e, em 2024, manifestou publicamente o desejo de conhecer Salvador.



Antes de desembarcar na Bahia, Guardiola passou por São Paulo, onde se encontrou com os técnicos Abel Ferreira e Fernando Diniz.