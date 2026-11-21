Harry Kane após cirurgia - Reprodução/Instagram:Harry Kane

Harry Kane após cirurgiaReprodução/Instagram:Harry Kane

Publicado 21/11/2026 11:24

O Bayern de Munique vai ficar sem seu principal goleador por um bom tempo. Harry Kane passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo na madrugada deste sábado (21), após sofrer uma ruptura do ligamento da sindesmose no empate por 1 a 1 com o Köln, na sexta-feira (20), na Allianz Arena, pela Bundesliga.



Segundo o clube, a operação foi bem-sucedida, e o atacante já inicia o programa de reabilitação. O Bayern não divulgou um prazo oficial de retorno, mas, de acordo com a Sky Sports da Alemanha, a previsão é de cerca de três meses de recuperação.



Como foi a lesão

O lance aconteceu antes dos 20 minutos de jogo. Em um cruzamento rasteiro de Michael Olise, o zagueiro Joël Schmied, do Köln, chegou primeiro na bola, mas atingiu a perna esquerda do inglês na sequência da jogada. Kane ficou caído sentindo muitas dores, chegou a voltar a campo, mas logo deixou o gramado com a ajuda de dois fisioterapeutas.

Mensagem do hospital

Ainda no hospital, Kane publicou uma foto nas redes sociais e prometeu voltar para a reta decisiva da temporada.

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“Obviamente, estou muito decepcionado com essa lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade de mostrar resiliência e evolução rumo a 2027”, escreveu o atacante.

“Obviamente, estou muito decepcionado com essa lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade de mostrar resiliência e evolução rumo a 2027”, escreveu o atacante.

Bayern sem centroavante

A lesão agrava um problema no ataque do time de Vincent Kompany. O Bayern já não podia contar com o marroquino Ismael Saibari, outro centroavante do elenco, que sofreu a mesma lesão no tornozelo direito na partida contra o Borussia Dortmund, foi operado e também deve ficar cerca de três meses fora. Com isso, o clube fica sem um centroavante de ofício disponível. O meia-atacante Olise também se machucou no jogo contra o Köln.



Para suprir a ausência, jovens como Lennart Karl e Tim Binder, que estreou no time profissional justamente contra o Köln, podem ganhar mais espaço.



Temporada histórica

A lesão interrompe um grande momento do inglês. Aos 33 anos, Kane foi eleito o melhor jogador do mundo no fim de outubro, ao conquistar a Bola de Ouro. Desde agosto, somando jogos pelo Bayern e pela seleção inglesa, ele já havia marcado 18 gols e dado 12 assistências.



Apesar de ter histórico de problemas no tornozelo, o capitão da Inglaterra havia desfalcado o Bayern em poucas partidas desde que chegou ao clube, em 2023. O inglês foi contratado junto ao Tottenham e, desde então, se tornou a principal referência ofensiva do time alemão.



