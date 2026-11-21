Kevin De Bruyne é um dos principais jogadores do Napoli - Divulgação / X @sscnapoli

Kevin De Bruyne é um dos principais jogadores do NapoliDivulgação / X @sscnapoli

Publicado 21/11/2026 12:29

Napoli recusou e pede 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões) para liberá-lo em janeiro. O PSV quer contar com Kevin De Bruyne já na próxima janela de transferências, mas vai precisar abrir mais o cofre. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o clube holandês ofereceu 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) pelo meia belga, mas orecusou e pede 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões) para liberá-lo em janeiro.

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O valor estipulado pelo presidente Aurelio De Laurentiis corresponde, de acordo com a publicação, ao que o Napoli gastou com o jogador desde sua chegada, somando salários e as luvas pagas na assinatura do contrato. Ainda segundo o jornal, o belga tem a receber cerca de 3 milhões de euros em salários até junho, além de uma parcela de 2,5 milhões de euros das luvas. O valor estipulado pelo presidente Aurelio De Laurentiis corresponde, de acordo com a publicação, ao que o Napoli gastou com o jogador desde sua chegada, somando salários e as luvas pagas na assinatura do contrato. Ainda segundo o jornal, o belga tem a receber cerca de 3 milhões de euros em salários até junho, além de uma parcela de 2,5 milhões de euros das luvas.

Contrato até junho

De Bruyne tem contrato com o Napoli até 30 de junho de 2027. O vínculo, no entanto, prevê uma opção unilateral de renovação por mais uma temporada, até junho de 2028, que pode ser acionada pelo clube italiano. Segundo a Gazzetta, o PSV chegou a perguntar ao Napoli se a cláusula seria exercida.

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Perto de casa

O interesse do PSV tem um atrativo especial para o meia. Eindhoven fica muito perto da província belga de Limburgo, onde a família de De Bruyne tem casa e gostaria de voltar a morar. Segundo o jornalista Matteo Moretto, o jogador está aberto à transferência e já teria dado o sinal verde ao clube holandês.

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Na avaliação da Gazzetta, a vontade do belga pode ser decisiva. Se ele realmente quiser voltar para perto de casa, pode pressionar por uma saída.

Na avaliação da Gazzetta, a vontade do belga pode ser decisiva. Se ele realmente quiser voltar para perto de casa, pode pressionar por uma saída.

Resistência no Napoli

O técnico Massimiliano Allegri, porém, não quer perder o meia no meio da temporada. O Napoli vive um início de campanha abaixo do esperado, ocupa a 10ª colocação do Campeonato Italiano e corre risco de ficar fora da fase eliminatória da Liga dos Campeões.



Do lado holandês, a imprensa local indica que o PSV não pretende pagar os 7 milhões de euros pedidos. O Everton, da Inglaterra, também acompanha a situação do jogador.



Carreira vitoriosa

Aos 35 anos, De Bruyne chegou ao Napoli em junho de 2025, sem custos, depois de uma década no Manchester City. No clube inglês, se tornou um dos maiores meias de sua geração e conquistou seis títulos da Premier League e a Liga dos Campeões de 2023. Pela seleção da Bélgica, segue como uma das principais referências e marcou na vitória por 2 a 1 sobre a Turquia, pela Liga das Nações, no último dia 13.