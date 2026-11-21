William José foi contratado pelo Bahia em 2025 - EC Bahia

William José foi contratado pelo Bahia em 2025EC Bahia

Publicado 21/11/2026 13:09

Bahia. Afastado desde o fim de outubro, depois de compartilhar nas redes sociais um vídeo com críticas ao Nordeste, o jogador não será utilizado nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e deixará o clube ao fim do contrato, em dezembro. A informação é do ge. O atacante Willian José não deve mais vestir a camisa do. Afastado desde o fim de outubro, depois de compartilhar nas redes sociais um vídeo com críticas ao Nordeste, o jogador não será utilizado nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e deixará o clube ao fim do contrato, em dezembro. A informação é do ge.

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Segundo a apuração, a publicação fez a situação “explodir”, mas a saída do atacante já estava definida antes da polêmica. Aos 34 anos, Willian José não teria o vínculo renovado para a próxima temporada.

Segundo a apuração, a publicação fez a situação “explodir”, mas a saída do atacante já estava definida antes da polêmica. Aos 34 anos, Willian José não teria o vínculo renovado para a próxima temporada.

O caso

No dia 25 de outubro, horas depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Willian José compartilhou um vídeo do influenciador Emerson Barreto com críticas aos nordestinos. No conteúdo, a região era chamada de “câncer do país”. Lula recebeu 69,37% dos votos válidos no Nordeste.]

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O Bahia repudiou a publicação e afirmou que o conteúdo não representava os valores do clube. Inicialmente, o jogador chegou a defender o compartilhamento, mas depois apagou o vídeo e, no dia 29 de outubro, publicou uma nota com um pedido de desculpas.



“Não sou e nunca fui xenofóbico. Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro!”, escreveu o atacante.

O Bahia repudiou a publicação e afirmou que o conteúdo não representava os valores do clube. Inicialmente, o jogador chegou a defender o compartilhamento, mas depois apagou o vídeo e, no dia 29 de outubro, publicou uma nota com um pedido de desculpas.“Não sou e nunca fui xenofóbico. Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro!”, escreveu o atacante.

Investigação e afastamento



O episódio também levou o Ministério Público da Bahia a abrir um inquérito para apurar suspeita de xenofobia por parte do jogador.

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Dentro do clube, Willian José foi retirado dos jogos contra São Paulo e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni afirmou que o atacante precisava de um tempo para reflexão. Desde então, ele não voltou a ser relacionado. A última partida do jogador pelo Bahia foi contra o Mirassol, em 11 de outubro, quando entrou aos 42 minutos do segundo tempo.

Dentro do clube, Willian José foi retirado dos jogos contra São Paulo e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni afirmou que o atacante precisava de um tempo para reflexão. Desde então, ele não voltou a ser relacionado. A última partida do jogador pelo Bahia foi contra o Mirassol, em 11 de outubro, quando entrou aos 42 minutos do segundo tempo.

Trajetória

Willian José chegou ao Bahia em janeiro de 2025, sem custos, após rescindir com o Spartak Moscou, da Rússia, e com status de solução para o ataque. Revelado pelo Grêmio Barueri, ele teve passagens por São Paulo, Grêmio e Santos antes de se transferir para o Real Madrid, onde atuou principalmente no time B.



O atacante construiu a maior parte da carreira na Espanha, com destaque por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Betis. Com 81 gols em 267 jogos, é o quarto maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Espanhol. Em 2018, chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira.