William José foi contratado pelo Bahia em 2025EC Bahia
Segundo a apuração, a publicação fez a situação “explodir”, mas a saída do atacante já estava definida antes da polêmica. Aos 34 anos, Willian José não teria o vínculo renovado para a próxima temporada.
O caso
O Bahia repudiou a publicação e afirmou que o conteúdo não representava os valores do clube. Inicialmente, o jogador chegou a defender o compartilhamento, mas depois apagou o vídeo e, no dia 29 de outubro, publicou uma nota com um pedido de desculpas.
“Não sou e nunca fui xenofóbico. Tenho orgulho de ser nordestino e jamais teria a intenção de diminuir ou desrespeitar a terra e o povo de onde venho. Não por mal, mas foi um erro!”, escreveu o atacante.
Investigação e afastamento
Dentro do clube, Willian José foi retirado dos jogos contra São Paulo e Cruzeiro, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Rogério Ceni afirmou que o atacante precisava de um tempo para reflexão. Desde então, ele não voltou a ser relacionado. A última partida do jogador pelo Bahia foi contra o Mirassol, em 11 de outubro, quando entrou aos 42 minutos do segundo tempo.
Trajetória
O atacante construiu a maior parte da carreira na Espanha, com destaque por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Betis. Com 81 gols em 267 jogos, é o quarto maior artilheiro brasileiro da história do Campeonato Espanhol. Em 2018, chegou a ser convocado por Tite para a Seleção Brasileira.
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