Neymar com o troféu do 1-Day High Roller - Rafael Terra/BSOP

Neymar com o troféu do 1-Day High RollerRafael Terra/BSOP

Publicado 21/11/2026 12:02



Neymar dividiu as atenções entre o futebol e o pôquer mais uma vez. Após ficar em décimo lugar em um torneio na semana passada , o camisa 10 do Santos disputou o 1-Day High Roller na madrugada de sexta para sábado (21) e desta vez foi o vencedor.

O torneio da BSOP Millions, que começou em 13 de novembro, é um dos principais festivais do esporte na América Latina e rendeu uma premiação de R$ 380 mil ao jogador. A competição acontece no WTC Sheraton, na capital paulista e faz parte do Campeonato Brasileiro de pôquer, que vai até o dia 28 deste mês.



Neymar venceu o amigo Gil Cebola na disputa pelo primeiro lugar entre 121 inscritos. E comemorou muito esse primeiro troféu.



"Estou muito feliz, sensação incrível. Espero que seja o primeiro de muitos aqui no BSOP. É um torneio que venho jogando há anos e estar aqui é uma alegria, eu encontro os amigos, pessoas em quem eu espelho no pôquer, aqueles que me ensinaram. Cravar meu primeiro torneio é muita felicidade", disse em entrevista logo após receber o troféu.



Na semana passada, o camisa 10 aproveitou a folga no Santos para participar do 50K Super High Roller Invitational, que teve inscrição de R$ 50 mil e também foi de madrugada. Ele ficou em 10º lugar, o que garantiu uma premiação de R$ 138 mil.

Antes, Neymar esteve presente em outra mesa com inscrição de R$ 25 mil, mas não conseguiu ir bem. O pôquer começou como hobby para o jogador, que já admitiu se dedicar mais depois que se aposentar dos gramados, pois é uma forma de se manter em competição.

Neymar treina no Santos



Após ser campeão no pôquer, Neymar retornou à cidade de Santos ainda de madrugada e se apresentou para o treino deste sábado, que começou às 11h, no CT Rei Pelé. Ele deve ser titular na partida contra o Grêmio, na segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O Peixe está na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027 e começou a rodada em oitavo lugar na tabela, um ponto atrás do Atlético-MG e quatro do Bahia, sexto colocado e que hoje fecha o G-6. Entretanto, o Brasileirão pode virar G-9, o que deixa a equipe em boa situação.