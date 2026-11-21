Messi foi o artilheiro da primeira fase da MLS - Isaiah Vazquez / Getty Images via AFP

Messi foi o artilheiro da primeira fase da MLSIsaiah Vazquez / Getty Images via AFP

Publicado 21/11/2026 13:38

Após não alcançar seus outros objetivos, o ambicioso Inter Miami de Lionel Messi precisa salvar a temporada conquistando novamente o título da MLS nos playoffs, que começam neste sábado (21).

Messi, artilheiro da fase regular e favorito a conquistar seu terceiro prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso), será, mais uma vez, a grande atração de uma fase eliminatória que reúne uma constelação de grandes nomes do futebol mundial.

O polonês Robert Lewandowski (Chicago Fire) - a última contratação, chegando em julho -, o sul-coreano Son Heung-min (Los Angeles FC) e os alemães Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) e Timo Werner (San Jose Earthquakes) dão brilho a um dos elencos de estrelas mais impressionantes da história dos playoffs.

O grande ausente será o francês Antoine Griezmann, que, defendendo o Orlando City, foi derrotado pelo FC Cincinnati na partida de repescagem realizada na quinta-feira.

"Estes playoffs são os mais atraentes de todos, tanto pelo equilíbrio entre as equipes quanto pela presença desses astros, que também possuem um espírito altamente competitivo", avalia Diego Valeri, ex-MVP da liga norte-americana e atual comentarista da Apple TV.

"Todo mundo quer ver as estrelas em ação nos playoffs", concorda Marcelo Balboa, ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, durante a mesma conversa virtual com jornalistas.

"E as equipes que investiram dinheiro são justamente as que estão nos playoffs", ressalta. "Trouxeram jogadores importantíssimos, atraentes e de perfil ofensivo. Isso vai transformar a liga".

Proeza ou fracasso

Antes do início da primeira rodada, os prognósticos apontam o Nashville SC - que dominou a fase regular com um recorde histórico de pontos - como o favorito ao título.

No entanto, essas previsões não diminuem nem um pouco a pressão sobre o Inter Miami, o elenco disparadamente mais caro do campeonato.

A franquia, que tem David Beckham como um de seus proprietários, destinou nesta temporada quase 60 milhões de dólares (cerca de R$ 357 milhões na cotação atual) a salários, uma diferença de 18 milhões em relação ao segundo clube que mais investiu, o Chicago Fire, e de 35 milhões em comparação ao Nashville SC.

Ao elenco liderado por Messi, Rodrigo De Paul e Luis Suárez, o Inter somou, no meio da temporada, o brasileiro Casemiro, na tentativa de amenizar seus problemas defensivos, o ponto fraco que nenhum de seus treinadores conseguiu corrigir.

Eliminado nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, pelo Nashville, e na fase de grupos da Leagues Cup, a MLS é o último campeonato que o Miami pode conquistar este ano. Mas, para isso, precisará quebrar uma 'maldição dos campeões'.

Nenhuma equipe conseguiu o bicampeonato desde o Los Angeles Galaxy, em 2011 e 2012, época em que contava com David Beckham como o grande nome da liga.

"O Miami sempre terá essa pressão", alerta Balboa. "Se perder, o ano é um fracasso, porque eles têm o Messi, investiram muito dinheiro em jogadores importantíssimos e em um estádio novo".

"Esse tipo de jogador, como Leo, Suárez, Casemiro, impõe pressão a si mesmo", pondera Valeri. "É o que precisam para entrar em campo. Foi assim que conseguiram transformar o Miami, tornando-o o clube mais valioso da MLS".

'Messidependência'



Como segundo colocado da Conferência Leste, o Inter Miami estreia no sábado, às 20h (de bRasília) contra o Columbus Crew, sétimo colocado, em uma primeira rodada disputada em uma série de melhor de três partidas.

Na sequência, os confrontos serão em jogo único, incluindo a final, no dia 18 de dezembro, que será realizada no estádio da equipe com a melhor campanha na fase regular.

Em um momento decisivo, Balboa e Valeri apontam que a melhora defensiva do Miami, observada desde a chegada de Cristian 'Kily' González, pode ser um fator fundamental.

No que diz respeito ao ataque, o treinador argentino não esconde a dependência que a equipe tem da magia inesgotável e da ambição de Messi.

"Como equipe, precisamos nos adaptar a ele", ressaltou nesta sexta-feira o argentino, que assumiu o cargo em setembro após a demissão de Guillermo Hoyos. "Leo precisa estar bem e feliz (...) É um cara que, aos 39 anos, quer continuar ganhando tudo o que vier pela frente, e amanhã não será diferente".