Aprovação de Rafael Nadal no Conselho de Administração do Real Madrid foi quase unânime - Divulgação/Real Madrid

Aprovação de Rafael Nadal no Conselho de Administração do Real Madrid foi quase unânimeDivulgação/Real Madrid

Publicado 21/11/2026 15:00 | Atualizado 22/11/2026 14:49

Rafael Nadal agora também faz parte do comando do Real Madrid. O ex-tenista espanhol foi eleito para o Conselho de Administração do clube com 99,5% dos votos, durante Assembleia Geral Extraordinária. Após o anúncio do resultado, Nadal foi aplaudido de pé pelos presentes.

agora também faz parte do comando do Real Madrid. O ex-tenista espanhol foi eleito para o Conselho de Administração do clube com 99,5% dos votos, durante Assembleia Geral Extraordinária. Após o anúncio do resultado, Nadal foi aplaudido de pé pelos presentes.

Em seu discurso, o novo conselheiro destacou a ligação afetiva com o clube.



“É uma grande responsabilidade fazer parte do Conselho de Administração do Real Madrid. Este clube é passado de pais para filhos e une as pessoas. Para mim, conecta-me com a família e os amigos para assistirmos aos jogos juntos. É uma alegria imensa e uma grande satisfação”, afirmou.



‘Responsabilidade infinita’

Nadal também falou sobre o peso da nova função e da dimensão global do Real Madrid.

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“Tenho plena consciência da responsabilidade, pois o Real Madrid é uma marca global. É uma responsabilidade infinita, e eu a assumo com a esperança de aprender e contribuir para que este clube continue sendo o melhor do mundo. Trabalharei para garantir que as coisas continuem como estão: um clube de sucesso que permaneça assim por muitos anos. Hala Madrid!”, completou.



Nadal é torcedor declarado



O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, exaltou a chegada do ex-tenista à diretoria e destacou que a importância dele vai além dos títulos conquistados nas quadras.

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“Todos nós conhecemos a dimensão extraordinária de Rafa Nadal. Seu nome já faz parte da história universal do esporte. Ele alcançou algo ao alcance de poucos: tornar-se uma lenda admirada e respeitada em todos os cantos do mundo”, disse o dirigente.

“Todos nós conhecemos a dimensão extraordinária de Rafa Nadal. Seu nome já faz parte da história universal do esporte. Ele alcançou algo ao alcance de poucos: tornar-se uma lenda admirada e respeitada em todos os cantos do mundo”, disse o dirigente.

Nadal é sócio do Real Madrid desde 2011 e nunca escondeu a paixão pelo clube, que costuma acompanhar no Santiago Bernabéu. A torcida chama atenção por um detalhe familiar: o tio do ex-tenista, Miguel Ángel Nadal, foi zagueiro do Barcelona, maior rival dos merengues, nos anos 1990.



Lenda do esporte

Nascido em Manacor, na ilha de Maiorca, Nadal é considerado um dos maiores tenistas de todos os tempos. Ao longo da carreira, conquistou 22 títulos de Grand Slam, 14 deles em Roland Garros, recorde absoluto em um mesmo torneio.

Também ganhou duas medalhas de ouro olímpicas, levou a Espanha a cinco títulos da Copa Davis e foi número 1 do ranking mundial em diferentes períodos. O espanhol se aposentou das quadras em novembro de 2024, durante as finais da Copa Davis, em Málaga.