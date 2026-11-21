Rodrigo Muniz deixou a sua marca em Manchester City x FulhamDivulgação/Fulham
Ex-Flamengo marca, e Manchester City só empata na Premier League
Atacante Rodrigo Muniz marca o gol do Fulham no 1 a 1 que aumentou a pressão da torcida em cima da equipe do técnico Enzo Maresca
Como foi o jogo
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