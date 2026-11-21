Eduardo Conceição, do Palmeiras, foi um dos destaques de Brasil x Irlanda no Mundial Sub-17Nelson Terme/CBF
Brasil estreia com vitória sobre a Irlanda no Mundial Sub-17
Outro resultado do Grupo I teve empate entre Costa Rica e Tanzânia, que serão os próximos adversários da Seleção na semana que vem
Como foi a vitória do Brasil
Novidade do VAR no Mundial Sub-17
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