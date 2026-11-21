Eduardo Conceição, do Palmeiras, foi um dos destaques de Brasil x Irlanda no Mundial Sub-17 - Nelson Terme/CBF

Eduardo Conceição, do Palmeiras, foi um dos destaques de Brasil x Irlanda no Mundial Sub-17Nelson Terme/CBF

Publicado 21/11/2026 14:33

O Brasil venceu a Irlanda por 2 a 1 e já assumiu a liderança do Grupo I do Mundial Sub-17, disputado no Catar. Os gols brasileiros foram marcados por Rodrigo Jr, do Vasco , e Eduardo Conceição, do Palmeiras, com Sheridan descontando.

Na outra partida do grupo, Costa Rica e Tanzânia empataram em 2 a 2 e dividem o segundo lugar com um ponto. Já os irlandeses largam na lanterna, com zero.



A segunda rodada do Mundial Sub-17 terá Brasil x Tanzânia na terça-feira (24), às 12h (de Brasília). Uma nova vitória já classificará a Seleção, que encerra a primeira fase contra a Costa Rica, na sexta (27), às 11h.

Como foi a vitória do Brasil



Desde o início da partida, em Doha, a equipe brasileira tomou conta das principais ações ofensivas, mas encontrou dificuldades para criar chances. Até que, aos 29 minutos do primeiro tempo, Richard Wendelm do Fluminense, faz boa jogada pela esquerda e cruzou para Rodrigo Jr cabecear para o gol.



A Irlanda, que até então chegou poucas vezes, buscou uma pressão em busca do empate e conseguiu aos 43, numa roubada de bola no meio de campo que gerou o contra-ataque para Sheridan bater forte da entrada da área e marcar.



Novidade do VAR no Mundial Sub-17



O lance ocasionou um pedido de desafio do VAR feito pelo técnico brasileiro Carlos Eduardo Patetuci. Ao contrário do protocolo conhecido de árbitro de vídeo, a Fifa testa uma nova forma de revisão, com menos interferência da arbitragem.



O pedido só pode ser feito pelos técnicos quando acharem que houve erro claro em situações de gol, pênalti, cartões vermelhos diretos ou erro de identidade em cartão. O árbitro da partida considerou a roubada de bola sem falta e validou o gol irlandês.



Belo gol e susto no fim

Após o intervalo, a seleção brasileira sub-17 seguiu mais no campo ofensivo e buscou a vitória com um belo gol aos 25 minutos do segundo tempo. Eduardo Conceição recebeu pertoi da área e soltou a bomba no ângulo para fazer o 2 a 1.



Já perto do fim, a Irlanda criou algumas chances e quase empatou, mas o chute de Murphy desviou e passou rente à trave, após saída errada do goleiro Werneck.