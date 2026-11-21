Desiré Doué é cercado por companheiros de time e adversários, preocupados com sua lesão - Valery Hache / AFP

Desiré Doué é cercado por companheiros de time e adversários, preocupados com sua lesãoValery Hache / AFP

Publicado 21/11/2026 16:30

O atacante Desiré Doué, um dos destaques do PSG , se lesionou na vitória por 3 a 2 sobre o Nice, na tarde deste sábado (21), pela 11ª rodada do Campeonato Francês, causando preocupação ao técnico Luis Enrique. Aos 41 minutos do primeiro tempo, o jogador tinha o domínio da bola e ao dar um passo para conduzi-la, caiu gritando de dor, sem nenhum contato direto com adversários, levando as mãos ao joelho direito, no estádio Allianz Riviera.

Depois disso, atletas de ambas as equipes rodearam Doué, demonstrando preocupação e pedindo agilidade no atendimento. O jovem, que também é destaque da seleção francesa, deixou o campo de maca, recebeu os primeiros socorros no vestiário e precisou ser encaminhado ao hospital.

O clube ainda não divulgou o resultado dos exames. No entanto, a tendência é que o atacante não esteja à disposição para a final da Copa Intercontinental, no próximo dia 16 de dezembro, que pode ter Palmeiras ou Estudiantes, finalistas da Libertadores.

O jogo

O Nice saiu na frente no placar com gol de Mohamed Amoura, logo aos oito minutos. O PSG chegou à virada com Mayulu, de pênalti, e Doué, que balançou as redes aos 32 minutos, pouco antes de deixar o campo lesionado. Ferran Torres ampliou aos 40 minutos do segundo tempo, e Ali Abdi diminuiu ainda nos acréscimos.

Com a vitória, o PSG permanece na primeira posição do Campeonato Francês, com 26 pontos, cinco acima do vice-líder Lille.

Dor de cabeça para Luis Enrique

A provável ausência de Doué nas próximas semanas representa mais uma dor de cabeça para Luis Enrique. O treinador já havia perdido, no último dia 20 de outubro, o georgiano Kvara Kvaratskhelia no jogo contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. O atleta, também considerado um dos pilares do time, sofreu ruptura do ligamento do joelho direito, que tem uma projeção de recuperação de pelo menos seis meses.

Dias depois, o atacante "foi operado com sucesso", segundo informou o clube francês em comunicado. O jogador de 25 anos foi atendido em uma clínica em Doha, no Catar, e "iniciará agora sua recuperação", acrescentou o PSG na ocasião.

Na partida contra o Barcelona, Marquinhos e Dembélé também precisaram ser substituídos, mas por lesões musculares. Ambos retornaram justamente neste sábado, contra o Nice – o defensor brasileiro atuou por 11 minutos, enquanto o atacante francês entrou em campo por 29 minutos e ainda deu uma assistência.