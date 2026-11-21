Arsenal e Newcastle ficaram no empate por 2 a 2 - Divulgação / Newcastlea

Arsenal e Newcastle ficaram no empate por 2 a 2Divulgação / Newcastlea

Publicado 21/11/2026 17:10

O líder Arsenal teve sua sequência de cinco vitórias seguidas na Premier League interrompida neste sábado pelo Newcastle. A partida no St. James Park, válida pela 11ª rodada, terminou em 2 a 2 após o Newcastle sair perdendo, virar no começo da segunda etapa, mas ceder o empate. O Arsenal chegou aos 28 pontos, enquanto o Newcastle tem 13, na 12ª posição.

Com o resultado, o Arsenal desperdiçou a chance de abrir 8 pontos de vantagem para o rival Manchester City, que mais cedo empatou, em casa, com o Fulham e agora soma 22. Além disso, os atuais campeões podem ver a aproximação do Brighton, que também soma 22 e neste domingo visita o Hull City. Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Manchester City no Emirates Stadium no domingo, enquanto o Newcastle é visitante contra o Brighton no mesmo dia.

A partida no St. James Park começou com os dois times marcando com muita intensidade e equilíbrio entre os dois times. O Arsenal desperdiçou a primeira grande chance do jogo aos 6 minutos, quando Mandueke acertou a trave esquerda do goleiro Hornicek. Seis minutos depois, o time da casa respondeu com Murphy, que chutou de fora da área, a bola desviou no meio de caminho e passou perto do gol de Raya.



O equilíbrio permaneceu até por volta dos 20 minutos, quando o Arsenal passou a dominar a posse de bola e controlar as ações. Algumas chances foram desperdiçadas antes de Kai Havertez pressionar e roubar a bola de Hall na intermediária. O alemão cortou para dentro e conseguiu um passe preciso para Eze, que dentro da área disparou um chute certeiro, sem chances para Hornicek. A primeira etapa terminou com domínio do Arsenal e vaias da torcida para os anfitriões.



O Newcastle voltou com três alterações para o segundo tempo e empatou com menos de cinco minutos. Após uma cobrança de lateral na defesa do Arsenal, Odegaard tentou um chutão, mas a bola foi para trás. Osula aproveitou a sobra e tocou para Harvey Barnes, que finalizou com precisão no canto direito de Raya. Na primeira finalização correta do Newcastle na partida, o Arsenal sofreu o primeiro gol no Inglês desde vitória por 2 a 1 sobre Leeds no dia 10 de outubro.



O gol animou o time da casa, que passou a pressionar o líder da Premiear League. Aos 17, após cobrança de escanteio a bola sobrou na pequena área depois de uma cabeçada de Burn. Com Raya e o brasileiro Gabriel Magalhães caídos dentro do gol, Thiaw só teve de trabalho de empurrar para as redes e virar o placar.



Acuado em campo, o Arsenal viu sua situação piorar com a lesão do goleiro Raya, em um encontro aparentemente banal com Osula. O técnico Mikel Arteta aproveitou para fazer outras duas alterações além da entrada do arqueiro Kepa. Myles Lewis-Skelly e Tzolis entraram nos lugares de Eberechi Eze e Bruno Guimarães. Ex-jogador do Newcastle, o brasileiro foi muito vaiado não só na saída de campo, mas sempre que pegava na bola.



O Arsenal sofria com a marcação alta do Newcastle, mas conseguiu reagir com uma boa jogada individual de Mandueke, que, após receber passe de Odegaard na lateral, cortou para o meio, invadiu a área, driblou dois defensores e finalizou. Hornicek saltou, mas não impediu o empate aos 33.



O Arsenal volta a Londres com um ponto, mas pode ver sua folga no topo da Premier League diminuir.