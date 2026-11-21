Diogo Moreira chegou a planar no ar por quase um segundo - Divulgação / MotoGP

Diogo Moreira chegou a planar no ar por quase um segundoDivulgação / MotoGP

Publicado 21/11/2026 17:40

Uma cena chocante marcou a disputa da etapa do MotoGP deste sábado (21), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal . O piloto brasileiro Diogo Moreira perdeu o controle da sua moto e sofreu uma queda brutal, chegando a planar no ar por quase um segundo. No entanto, após deslizar alguns metros no chão e parar na lateral da pista, ele se levantou e saiu andando.

Piloto brasileiro Diogo Moreira sofre queda brutal no MotoGP, mas levanta e sai andando Divulgação / MotoGP https://t.co/csIL3Vl9t6 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 21, 2026

O piloto da LCR Honda, de 22 anos, estava no primeiro lugar da prova. Depois do tombo, ele ainda participou da segunda etapa da classificação e garantiu a 11ª posição. Apesar disso, na prova sprint, a moto dele apresentou problemas, obrigando-o a abandonar a corrida na terceira volta.

Diogo deu detalhes sobre o acidente em entrevista coletiva. "Hoje foi uma queda e tanto. Não tenho nada quebrado. Estou sentindo dor agora, sinto dor por todo o corpo, mas é porque estou com frio agora. Tive sorte porque foi uma queda feia. É uma curva rápida e, além disso, foi logo na entrada", relatou.

"Toquei na linha branca que estava um pouco molhada. Mas, na volta anterior, eu passei por ela e não aconteceu nada. Mas é assim mesmo. O problema foi que, quando tentei voltar para dentro da pista, toquei em uma parte molhada e perdi a aderência. Então, não foi por conta da zebra, foi por conta da linha branca", concluiu.

Após a corrida deste sábado, os pilotos retornam ao autódromo no domingo (22) para o GP de Portugal. Diogo Moreira vai largar do 11º lugar, enquanto o espanhol Marc Márquez, que caiu no fim da sprint, pode garantir o seu oitavo título na categoria – ele está na primeira colocação da classificação geral, com 431 pontos. Já o brasileiro ocupa a 15ª posição.

Rafael Câmara volta à pista da F1 neste domingo

O automobilismo brasileiro tem tido uma grande novidade na Fórmula 1: o piloto Rafael Câmara, de 21 anos. Ele fez sua estreia na competição no GP de São Paulo e recebeu elogios, apesar do desempenho ter sido afetado pelas fortes chuvas que atingiram o Autódromo de Interlagos. Agora, Rafael participará do GP de Las Vegas, que acontece na madrugada deste domingo (22).

A decisão da equipe estadunidense mantém o brasileiro no lugar de Esteban Ocon, que teve sua saída antecipada antes do fim do contrato em dezembro. O francês foi afastado após desentendimentos internos durante o GP da Cidade do México.

O fato de mais uma vez não haver etapa da Fórmula 2 no mesmo fim de semana da F-1 também permite que Câmara concilie, por enquanto, as duas categorias. Essa questão, inclusive, gera indefinição para as duas últimas corridas, já que ele disputa o título.