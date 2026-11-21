Presidente da Fifa, Gianni Infantino - Geoff Caddick / AFP

Presidente da Fifa, Gianni InfantinoGeoff Caddick / AFP

Publicado 21/11/2026 18:16

A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou neste sábado o apoio para a reeleição de Gianni Infantino como presidente da Fifa . A oficialização foi dada pelo presidente da entidade continental, Patrice Motsepe, em assembleia geral realizada em Abuja, na Nigéria.

"Gianni tem o nosso apoio, em nome das 54 nações africanas, para ser o nosso candidato. Recebi a resposta de todas as 54 federações-membro da África: apoiamos Gianni unanimemente", disse Motsepe.



O evento realizado na Nigéria contou com a participação do próprio Gianni Infantino e de Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que é outro postulante ao cargo. O candidato Kozo Tashima, presidente da Associação Japonesa de Futebol, não compareceu à assembleia.



O atual presidente da entidade máxima do futebol mundial já tinha recebido apoio público da Conmebol nesta sexta-feira, por meio de nota oficial, após reunião dos membros. No final de outubro, a Confederação Asiática de Futebol também aprovou a continuidade de Infantino à frente da Fifa.



"Encontrarão sempre em mim e na Fifa um parceiro de confiança", destacou Infantino durante o evento em Abuja.



A eleição para a presidência da Fifa será realizada no dia 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos. O prazo para o registro de candidaturas encerrou na última quarta-feira e tem três nomes na disputa: Infantino, Tashima e Diallo.



O executivo suíço ocupa o cargo máximo da instituição desde fevereiro de 2016, substituindo Joseph Blatter, que renunciou à posição no meio de 2015 após escândalo de corrupção. O atual líder foi reeleito em 2019 e 2023 e, caso consiga uma terceira vitória, permanecerá na presidência até 2031.

Tashima rejeita retirar candidatura

Recentemente, Kohzo Tashima descartou retirar sua candidatura à presidência da entidade que comanda o futebol no mundo para unir forças com Diallo na tentativa de impedir a reeleição de Infantino.

Em entrevista à imprensa, o japonês afirmou que pretende dialogar com diferentes representantes do futebol mundial e trabalhar em conjunto com Diallo em temas relacionados à governança da Fifa. O japonês, no entanto, deixou claro que não pretende abandonar a corrida eleitoral neste momento.

"Conversarei com muitas pessoas diferentes e, como Diallo tem considerável experiência em governança e administração, pretendo trabalhar em estreita colaboração com ele. Mas, neste momento, não estou pensando em desistir", declarou.

Do outro lado, Diallo manifestou interesse em conversar com o dirigente japonês para tentar uma união de forças contra Infantino. Apesar da possibilidade de uma aliança, o Tashima ressaltou que não considera Diallo um adversário na disputa. Para ele, os dois compartilham objetivos semelhantes em relação ao futuro da entidade que comanda o futebol mundial.