Abel Ferreira no jogo contra o Flamengo, neste sábado (21) - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira no jogo contra o Flamengo, neste sábado (21)Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 21/11/2026 22:56

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, afirmou que um dos motivos para o Flamengo ter conquistado o Campeonato Brasileiro foi o Rubro-Negro ter sido melhor que o time paulista "dentro e fora de campo". A equipe de Leonardo Jardim faturou o 10º título da competição após empatar com o Alviverde em 1 a 1 neste sábado (21), no Nubank Parque.

"Em primeiro lugar, dar parabéns ao Leonardo Jardim e todos seus jogadores. O Flamengo neste Campeonato Brasileiro foi melhor que o Palmeiras", começou Abel, elencando, em seguida, as razões para o vice-campeonato.

"A primeira justificativa é que o adversário tem o melhor treinador. Segundo, erros do treinador. Terceiro, lesões. Quarta, Data Fifa. Quinta, venda de jogadores. Sexta, Data Fifa pós-Copa do Mundo. Sétima, Data Fifa. E a mais importante de todos: nosso adversário foi muito melhor do que o Palmeiras dentro de campo e fora de campo", disparou, lembrando da suspensão que sofreu n competição.

"O treinador do Palmeiras teve oito jogos fora no Campeonato Brasileiro. Nunca na história do futebol brasileiro um treinador tomou tantos castigos como eu. Não estou dizendo que sou um santo, estou dizendo o que aconteceu", afirmou.

Depois, Abel destacou que conseguiu competir com o Flamengo dentro de campo, "com todas as diferenças". "Um adversário com média de idade de 31 anos, nenhum jogador com menos de 25, treinador experiente, treinou em todo lado, jogadores experientes. A grande razão é que nosso adversário foi melhor. Não é quem investe mais, quem tem treinador que ganha? Neste campeonato, foi nosso adversário."

O treinador português também reforçou como o Palmeiras tem chegado longe nas competições nos últimos anos.

"Ganhamos Libertadores e Copa do Brasil, com todos os problemas que tivemos, em três anos não contratamos muito. Quando começou a reformar a equipe, apostar na base, a vender jogadores, o que fez nos últimos dois ou três anos, vendas acima de 2,5 bilhões e contratou 1,4 bilhão. Não é por acaso, Flamengo tem melhor treinador, jogadores mais experientes, mas o plantel mais valioso é o nosso, pelo potencial de presente e futuro. Volto a dizer, o Palmeiras em cada competição que está, vai competir até o fim. É consistente como compete", disse.

É campeão!

Com o empate, o Flamengo chegou a 80 pontos, contra 74 do Palmeiras. Com isso, o Rubro-Negro não pode mais ser alcançado pelo rival paulista, que ainda tem chance de atingir 80 pontos, mas ficaria atrás no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.

Sendo assim, o Mais Querido faturou seu 10º título brasileiro com dois jogos de antecedência. O time ainda terá pela frente o Coritiba no próximo dia 29 de novembro e o Chapecoense, no Maracanã, em 2 de dezembro, jogo que marcará a entrega do troféu.