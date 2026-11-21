Jogo aconteceu no estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia - Pedro Souza / Atlético-MG

Jogo aconteceu no estádio Metropolitano Barranquilla, na ColômbiaPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 21/11/2026 21:26

O Atlético-MG perdeu para o Boca Juniors por 2 a 0 na noite deste sábado (21), no estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia, pela final da Copa Sul-Americana e deu adeus ao sonho do título inédito. Com isso, a equipe ficou com o vice-campeonato do torneio pelo segundo ano seguido, após perder para o Lanús em 2025, enquanto os argentinos chegaram à terceira conquista da competição, após vencê-la em 2004 e 2005.

O Boca coroa uma campanha em que derrubou gigantes brasileiros. Além do Atlético-MG, o time eliminou o Vasco da semifinal e o São Paulo das quartas de final.

O jogo

A partida começou com o Boca Juniors ocupando mais o campo de ataque. Os argentinos tiveram uma grande chance para abrir o placar: aos três minutos, Villa cruzou na área e Everson saiu do gol para pegar a bola no alto – o goleiro, no entanto, acabou a soltando nos pés de Merentiel, que livre, chutou no travessão. Os xeneizes chegaram ao gol com Ascacíbar, mas o atleta estava em condição irregular ao receber nova bola levantada de Villa.

No entanto, pouco depois, o Boca, melhor na partida, abriu o placar. Uma cobrança de falta terminou nos pés de Aranda, que chutou para Ruan desviar; a bola caiu nos pés de Ascacíbar, que dessa vez, em condição legal, mandou ao fundo da rede, sem chance para Everson.

O Atlético-MG seguiu com dificuldades de manter a posse. Em outro lance de perigo para os argentinos, Natanael errou recuou para Everson e Merentiel ficou com a bola; ele fez o passe para Blanco, que chutou errado, por cima do gol. Depois, em escanteio cobrado na área do Galo, Di Lollo cabeceou e o goleiro atleticano fez boa defesa. Já nos acréscimos, Merentiel invadiu a área em contra-ataque e chutou, mas Lodi bloqueou a finalização no último momento.

O Boca Juniors ampliou o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Villa recebeu lançamento na esquerda, driblou Preciado e cruzou para Merentiel empurrar ao fundo das redes. Depois disso, o Atlético-MG passou a ter mais posse de bola. Aos 12 minutos, Preciado recebeu pela direita e caiu cruzando; Bernard, então, chegou chutando de primeiro. A bola passou perto do gol de Montero.

Depois disso, o time brasileiro ainda teve novas chegadas com Renan Lodi e Cuello, mas sem oferecer muito perigo. O Boca Juniors respondeu: aos 26 minutos, Enner Valencia recebeu bola dentro da área, cara a cara, e chutou para grande defesa de Everson. O Atlético-MG seguiu até o fim do jogo sem conseguir se encontrar e consolidando uma atuação abaixo. O Boca ainda teve mais uma sequência de finalizações no fim da partida, com Belasco e Enner Valencia, que pararam em Everson.