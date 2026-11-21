Jogo aconteceu no estádio Metropolitano Barranquilla, na ColômbiaPedro Souza / Atlético-MG
Atlético-MG perde para Boca Juniors e fica com vice da Sul-Americana
Time de Eduardo Domínguez não teve boa atuação e viu os argentinos chegarem à terceira conquista da competição na noite deste sábado (21)
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